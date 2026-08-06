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भारी बारिश से यमुनोत्री हाईवे फिर बाधित, जगह-जगह मलबा आने से फंसे स्थानीय लोग और श्रद्धालु

उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश का कहर जारी है. भारी बारिश से यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग लगातार बाधित हो रहा है.

Yamunotri Dham Yatra Route
भारी बारिश से लगातार हो रहा भूस्खलन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 9:27 AM IST

3 Min Read
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उत्तरकाशी: यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जनजीवन और यात्रा व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बुधवार रात से जारी बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर कई स्थानों पर भारी मात्रा में मलबा, चट्टानें और पत्थर गिरने से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई. हाईवे बंद होने के कारण सैकड़ों श्रद्धालु और स्थानीय लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे रहे. निर्माण एजेंसी की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण कार्य में बार-बार बाधा उत्पन्न हो रही है.

हाईवे पर सिलाई बैंड, दुर्बिल बैंड और जंगलचट्टी सबसे अधिक संवेदनशील बने हुए हैं. इन स्थानों पर पहाड़ियों से रुक-रुक कर चट्टानी मलबा और बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग खोलना चुनौतीपूर्ण हो गया है. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है. मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालुओं के वाहन लंबी कतारों में खड़े रहे, जबकि कई यात्रियों को घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा. उधर, स्यानाचट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है. नदी के उफान के कारण स्थानीय लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से कई होटल और भवनों की पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है.

इससे होटल व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो गया है और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. नदी किनारे रहने वाले परिवार भी लगातार भय के साये में जीवन यापन कर रहे हैं. स्थानीय राजेश रावत, वीरेंद्र सिंह आधी का कहना है कि लगातार बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन की घटनाओं से क्षेत्र में हालात सामान्य होने के बजाय और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं. वहीं, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्रियों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है, जबकि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की अपील की है. निर्माण एजेंसी की टीम जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु करने के प्रयास में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पहाड़ियों से गिर रहे मलबे के कारण हाईवे बहाल होने में समय लग सकता है. मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताए जाने के बाद प्रशासन ने लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

पढ़ें-केदारनाथ हाईवे पर गदेरे का रौद्र रूप, तिलवाड़ा में मलबे में दबे कई वाहन, लोगों ने भाग कर बचाई जान

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