रायपुर में झमाझम बारिश के साथ गरजे बादल, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और द्रोणिका का असर, अगले 4 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम
रायपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 दिन गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है. 17 मई से मौसम बदलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : May 15, 2026 at 11:27 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज सुबह अचानक मौसम बदला और 1 घंटे तक गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम ऐसा ही बना रहेगा. मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी. जबकि इससे पहले गुरुवार को लोगों को दिनभर तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा था.
साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मौसम में बदलाव
मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया "उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसके साथ ही साथ ही एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका बनी हुई है. जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी तरह की स्थिति आने वाले दो दिनों तक रहेगी. ऐसे में अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री की गिरावट होगी. मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में शुक्रवार की सुबह गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है. जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा."
गुरुवार को प्रदेश के शहरों का तापमान
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 44 डिग्री
- रायपुर का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री
- पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 40.01 डिग्री
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री