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मुंगेर में आंधी-तूफान का कहर, 200 बीघा फसल बर्बाद, किसान का छलका दर्द

मुंगेर में तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने 200 बीघा से अधिक खेतों में लगी मक्का, गेहूं, मसूर और चना की फसल बर्बाद की. पढ़ें-

Rain destroys crops in Munger
मुंगेर में बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में शनिवार को आए तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिले के विभिन्न इलाकों में 200 बीघा से अधिक क्षेत्र में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई. सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसल को हुआ है, जबकि गेहूं, मसूर और चना की फसलों पर भी भारी असर पड़ा है. इस प्राकृतिक आपदा से किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

किसानों की महीनों की मेहनत पलभर में बर्बाद: आंधी की तेज हवाओं और बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलें कुछ ही पलों में जमीन पर गिरकर नष्ट हो गई. किसान बताते हैं कि फसल कटाई से ठीक पहले यह आपदा आ गई, जिससे उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई. कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी और अब फसल नष्ट होने से वे कर्ज चुकाने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं.

मुंगेर में तेज आंधी-तूफान और बारिश काा कहर (ETV Bharat)

स्थानीय किसानों का झलका दर्द: स्थानीय किसान बमबम यादव ने बताया कि फसल उनके लिए सिर्फ आय का साधन नहीं, बल्कि परिवार का सहारा और बच्चों का भविष्य है. उन्होंने कहा, "कर्ज लेकर खेती की थी, अब जार्ज चुकाना भी भारी पड़ रहा है." उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित खेतों का तुरंत सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए.

200 बीघा मक्का फसल बर्बाद: बबलू कुमार, रवि गुप्ता, विशाल यादव, विलास यादव, श्रीराम सिंह, आजाद सिंह, सियाराम सिंह, शंभु चौधरी, डोमी सिंह और हरिशंकर चौधरी सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि आंधी-तूफान और भारी बारिश में लगभग 200 बीघा क्षेत्र में लगी मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. उन्होंने बताया कि फसल की स्थिति अच्छी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया.

"आंधी-तूफान के साथ हुई भारी बारिश में लगभग 200 बीघा में लगी मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. सरकार से मांग करते हैं कि हमें मुआवजा दें."-बबलू कुमार,किसान

10 दिनों में दूसरी बार हुई आपदा: यह घटना पिछले 10 दिनों के अंदर दूसरी बार है जब बेमौसम आंधी-तूफान और बारिश ने मुंगेर के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. लगातार हो रहे ऐसे नुकसानों से किसानों की कमर टूट गई है और वे गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं. कई किसान अब अपनी अगली फसल बोने के लिए भी संसाधनों की कमी महसूस कर रहे हैं.

सरकार से मुआवजे की मांग: प्रभावित किसान अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जल्द राहत और उचित मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने अपील की है कि प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वेक्षण किया जाए और क्षतिपूर्ति राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई जाए, ताकि वे इस संकट से उबर सकें.

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