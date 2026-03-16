ETV Bharat / state

मौसम की मार: आंधी और बारिश में बह गए किसानों के सपने, उजड़ी उम्मीदों को देख रो पड़ा दिल

सरसों और गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा पड़ी मार, मुआवजे की मांग.

तेज आंधी बारिश से खेतों में बर्बाद हुई गेहूं और सरसों की फसल
तेज आंधी बारिश से खेतों में बर्बाद हुई गेहूं और सरसों की फसल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर कुदरत की मार किसानों पर भारी पड़ी है. बे मौसम हुई तेज बारिश और तेज तूफान ने किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिससे किसान अब मायूस नजर आ रहे हैं. किसानों का कहना हैं कि बे मौसम बरसात और तेज तूफान के कारण उनकी गेहूं और सरसों की फसल करीब 80% तक बर्बाद हो गई है.


जानकारी के अनुसार, रविवार की देर रात जनपद में तेज बारिश के साथ तूफान आया, जिससे गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई. बारिश और तूफान इतना तेज था कि किसानों की फसल के साथ-साथ आम जनमानस की अन्य चीज भी प्रभावित हुई है. बिजली के खंभे टूट कर सड़क पर गिर गए, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.


बताया जा रहा है कि शामिली में पहले भारी बरसात की वजह से किसानों की गन्ने की फसल भी खराब हो गई थी, जिसके भरपाई के लिए किसानों ने गेहूं और सरसों से आस लगाई थी. लेकिन कल रात को हुई तेज बारिश ने उनके चेहरे पर मायूसी ला दी है.

किसानों ने कही ये बात. (etv bharat)


गांव गोहरपुर के किसान पप्पू राठी ने बताया कि रविवार की देर रात बे मौसम हुई तेज बारिश और तेज तूफान ने गेहूं और सरसों की तैयार फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दिया हैं. तेज बारिश से खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर बिछ गई और सरसों की फलियां टूटकर जमीन पर बिखर गई. भारी नुकसान हुआ है. किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने कहा है कि जल्द किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से मांग करेंगे.

यह भी पढ़ें: यूपी में बारिश-ओले का अलर्ट: 40 जिलों में गरज-चमक संग RAIN ALERT, शामली में फसल खराब; जानिए आज का मौसम

यह भी पढ़ें: यूपी में बाढ़-बारिश; पीलीभीत में डीएम-एसपी ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, आगरा में यमुना उफान पर, फिरोजाबाद-फतेहपुर में बाढ़ का खतरा

TAGGED:

SHAMLI NEWS
RAIN IN SHAMLI
बे मौसम बरसात
FARMERS CROPS DESTROYED
STORM AND RAIN IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.