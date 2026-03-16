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मौसम की मार: आंधी और बारिश में बह गए किसानों के सपने, उजड़ी उम्मीदों को देख रो पड़ा दिल

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर कुदरत की मार किसानों पर भारी पड़ी है. बे मौसम हुई तेज बारिश और तेज तूफान ने किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिससे किसान अब मायूस नजर आ रहे हैं. किसानों का कहना हैं कि बे मौसम बरसात और तेज तूफान के कारण उनकी गेहूं और सरसों की फसल करीब 80% तक बर्बाद हो गई है.



जानकारी के अनुसार, रविवार की देर रात जनपद में तेज बारिश के साथ तूफान आया, जिससे गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई. बारिश और तूफान इतना तेज था कि किसानों की फसल के साथ-साथ आम जनमानस की अन्य चीज भी प्रभावित हुई है. बिजली के खंभे टूट कर सड़क पर गिर गए, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.



बताया जा रहा है कि शामिली में पहले भारी बरसात की वजह से किसानों की गन्ने की फसल भी खराब हो गई थी, जिसके भरपाई के लिए किसानों ने गेहूं और सरसों से आस लगाई थी. लेकिन कल रात को हुई तेज बारिश ने उनके चेहरे पर मायूसी ला दी है.