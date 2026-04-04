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अंबाला में आंधी-बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग

अंबाला में आंधी-बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद ( Etv Bharat )

अंबाला: अंबाला में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी. खेतों में खड़ी पकी गेहूं की फसल पूरी तरह जमीन पर गिर गई. किसानों का कहना है कि, "इस नुकसान के कारण आर्थिक हानि हो रही है. जब खेतों में खड़ी हमारी पकी फसल इतनी जल्दी बर्बाद हो जाती है, तो सरकार को इसका अंदाजा होना चाहिए. हमारी फसल सुरक्षित नहीं रही और हमें नुकसान झेलना पड़ा." मौसम विभाग की चेतावनी: वहीं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. इसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई हैं. किसानों का कहना है कि, "समय रहते सरकार को फसल की खरीद के इंतजाम करने चाहिए थे. सरकार को पता है कि आज के वैज्ञानिक युग में 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है. फिर भी फसल खरीद के पहले ही इंतजाम क्यों नहीं किए जाते?" किसानों ने सरकार से की समय पर खरीद की मांग (Etv Bharat)