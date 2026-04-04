अंबाला में आंधी-बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग
अंबाला में तेज आंधी-बारिश से खड़ी गेहूं फसल बर्बाद हो गई है. पीड़ित किसान समय पर खरीद की मांग कर रहे हैं.
Published : April 4, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 5:52 PM IST
अंबाला: अंबाला में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी. खेतों में खड़ी पकी गेहूं की फसल पूरी तरह जमीन पर गिर गई. किसानों का कहना है कि, "इस नुकसान के कारण आर्थिक हानि हो रही है. जब खेतों में खड़ी हमारी पकी फसल इतनी जल्दी बर्बाद हो जाती है, तो सरकार को इसका अंदाजा होना चाहिए. हमारी फसल सुरक्षित नहीं रही और हमें नुकसान झेलना पड़ा."
मौसम विभाग की चेतावनी: वहीं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. इसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई हैं. किसानों का कहना है कि, "समय रहते सरकार को फसल की खरीद के इंतजाम करने चाहिए थे. सरकार को पता है कि आज के वैज्ञानिक युग में 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है. फिर भी फसल खरीद के पहले ही इंतजाम क्यों नहीं किए जाते?"
मंडियों में भी परेशानी: इधर, बरसात के कारण मंडियों में गेहूं की फसल भीगी हुई मिली. किसानों को अब उसे दोबारा सुखाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी. यह अतिरिक्त समय और लागत का कारण बन रहा है. पीड़ित किसानों का कहना है कि, "जो फसल मंडी में गई, वह भीग गई है. हमें उसे दोबारा सुखाना पड़ेगा, इससे समय और मेहनत दोनों की हानि हो रही है."
किसानों ने की मुआवजा और समय पर खरीद की मांग: पीड़ित किसानों का कहना है कि, "जब फसलों के अवशेष जलाने की तस्वीर सेटेलाइट से सरकार को मिलती है, तो बर्बादी की जानकारी क्यों नहीं होती. हमारी सरकार से मांग है कि सरकार समय पर फसल खरीदे और नुकसान का मुआवजा दे. अगर फसल खरीदने में देरी होती है, तो हमारी मेहनत का पूरा नुकसान हो जाता है. सरकार को चाहिए कि वे समय पर कदम उठाएं और किसानों को राहत दें."
ये भी पढ़ें:सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किया मंडियों का दौरा, किसानों की परेशानियों पर जताई चिंता, अन्नदाताओं के लिए मांगी राहत