ETV Bharat / state

27 जनवरी को मनाली-बंजार में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट

बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है. 27 जनवरी से प्रदेश में मौसम बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में मंगलवार को खराब मौसम रहने की आशंका को देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अधिसूचना जारी की है. हालांकि, कुल्लू मनाली में जहां आज आसमान में हल्के बादल छाए रहे. लेकिन, बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद कई सड़के अभी भी बंद पड़ी हुई है. वहीं बिजली की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है. डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया, 'बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जिले में 65 सड़कें अभी भी बंद पड़े हुए हैं. हालांकि बीआरओ और NHAI द्वारा सड़कों को खोलने का काम करवाया गया है. लेकिन फिर भी अभी कई लिंक रोड में मुश्किल है. सड़कों पर बर्फ होने से फिसलन बढ़ गई है. जिसके कारण अब भी मनाली से ट्रैफिक मूवमेंट धीमा बना हुआ है'.