27 जनवरी को मनाली-बंजार में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट

जिला कुल्लू में बर्फबारी के बाद से 64 सड़कें बंद हैं. सड़कों और बिजली की बहाली में जुटा प्रशासन.

बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट
बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 9:28 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है. 27 जनवरी से प्रदेश में मौसम बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में मंगलवार को खराब मौसम रहने की आशंका को देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अधिसूचना जारी की है. हालांकि, कुल्लू मनाली में जहां आज आसमान में हल्के बादल छाए रहे. लेकिन, बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद कई सड़के अभी भी बंद पड़ी हुई है. वहीं बिजली की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है.

डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया, 'बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जिले में 65 सड़कें अभी भी बंद पड़े हुए हैं. हालांकि बीआरओ और NHAI द्वारा सड़कों को खोलने का काम करवाया गया है. लेकिन फिर भी अभी कई लिंक रोड में मुश्किल है. सड़कों पर बर्फ होने से फिसलन बढ़ गई है. जिसके कारण अब भी मनाली से ट्रैफिक मूवमेंट धीमा बना हुआ है'.

प्रशासन के द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पर्यटक जिन जगहों पर हैं, वे वहीं रहे और घाटी के बाकी जगहों पर घूमने का आनंद ले. ताकि मनाली की ओर ट्रैफिक में न फंसना पड़े. डीसी ने बताया कि 27 जनवरी के लिए भी घाटी में ऑरेंज अलर्ट जारी है. ऐसे में पर्यटक अनावश्यक यात्रा करने से बचे. अगर कल मौसम खराब रहने पर बर्फबारी बढ़ती है तो प्रशासन द्वारा मनाली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को रोक जाएगा.

कुल्लू प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना
कुल्लू प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना (Notification)

वहीं घाटी में बिजली की बात करे तो बर्फबारी के बाद 600 से 700 DTR प्रभावित हुई थी. जबकि अब सिर्फ 14 DTR प्रभावित है. बाकी सभी को थलौट से बहाल कर दिया गया है. ऐसे में अब आगामी दिनों में मौसम को लेकर प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं.

