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मानसून की विदाई पर मौसम का यू-टर्न, आसमानी आफत से बढ़ी टेंशन, जानिए कैसे

मानसून की विदाई पर मौसम का यू-टर्न ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है. जिसके बाद किसानों को आर्थिकी की चिंता सताने लगी है. भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया. 9 अक्टूबर को हरिद्वार जिले के कई इलाकों में अचानक भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई. वहीं ऋषिकेश से लेकर अन्य जगहों पर तेज हवाओं और बारिश ने धान तथा गन्ने की फसलों की पैदावार को काफी नुकसान पहुंचाया. वहीं मौसम के बदले इस पैटर्न ने सभी को हैरान कर दिया.

किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान: हरिद्वार के रोशनाबाद, सिडकुल, ज्वालापुर, बहादराबाद, पथरी और जमालपुर कलां जैसे इलाकों में काफी बड़े आकार के ओले गिरने से लोग हैरान रह गए. दूसरी ओर उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का यही रुख देखने को मिला. यहां किसानों की फसलों और फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचा. वहीं अक्टूबर महीने में मौसम के इस रुख से कई सवाल खड़े कर दिए हैं.