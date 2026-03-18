हरियाणा में कई जिलों में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि, रेवाड़ी में हनुमान मंदिर पानी-पानी, फसलों को भारी नुकसान

हरियाणा में कई जिलों में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि, रेवाड़ी में हनुमान मंदिर पानी-पानी, फसलों को भारी नुकसान
हरियाणा के रेवाड़ी, हिसार समेत कई जिलों में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है.
Published : March 18, 2026 at 8:43 PM IST
रेवाड़ी/हिसार : हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली और रेवाड़ी, हिसार समेत कई जिलों में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है.
रेवाड़ी में तेज़ बारिश से फसलों को नुकसान : रेवाड़ी में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है. बुधवार की शाम को मौसम ने ऐसी करवट बदली कि शहर पानी-पानी हो गया. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में चली तेज आंधी से सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई गांवों में ओले गिरने की भी ख़बर है. ओलावृष्टि और तेज बारिश का सबसे अधिक असर बावल और खंड खोल के गांवों में देखने को मिला है.
तेज़ बारिश से फसलें चौपट : खंड खोल के गांव बासदूदा, कोलाणा की ढाणी, नांगल जमालपुर, खालेटा, मायण, बलवाड़ी, नांधा, भालखी माजरा, चीताडूंगरा, कुंड, मनेठी, खोल, पाड़ला आदि गांवों में सरसों और गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी थी. सरसों की कटाई चल रही है. ऐसे में शाम को चली तेज आंधी और तूफान से सरसों और गेहूं की फसल चौपट हो गई. फसल बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले किसानों के सपने चकनाचूर हो गए.
हनुमान मंदिर में भरा पानी : वहीं रेवाड़ी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया. शहर के बड़ा तालाब स्थित हनुमान मंदिर में पानी भर गया जिसकी तस्वीरें सामने आई है. वहीं नई अनाज मंडी भी जलभराव के चलते बृहस्पतिवार को बंद रहेगी. तेज अंधड़ से अनेक गांवों में पेड़ भी टूटे हैं. रेवाड़ी के रहने वाले और सीएम विंडो से जुड़े हुए जीवनराम गर्ग ने कहा कि उन्होंने फसलों के हुए नुकसान से बावल क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ. कृष्ण कुमार को अवगत करवा दिया है. विधायक ने कहा है कि वे चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे. विधायक ने कहा है कि वे शीघ्र ही विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लेंगे. रेवाड़ी शहर में जल भराव की बात की जाए तो शहर के गोकल गेट, मॉडल टाउन, सर्कुलर रोड, सेक्टर 3 समेत कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया है.
हिसार में भी तेज़ बारिश : वहीं हिसार में भी मौसम बदला और तेज़ बारिश हुई जिससे कई जगह बारिश का पानी जमा हो गया. इस बीच महेंद्रगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 28 बकरियों की मौत हो गई है.
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