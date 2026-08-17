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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, दो दिनों तक रहेगी मानसून की एक्टिविटी, मौसम विभाग का अनुमान

रायपुर : रायपुर सहित प्रदेश में शनिवार कि शाम से फिर एक बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है. कई जगहों पर शनिवार की शाम से ही बारिश शुरू हो गई है. बात अगर रायपुर की करें तो रविवार देर रात से रुक रुककर सोमवार को भी बारिश हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश प्रदेश के कोरबा जिले में दर्ज की गई है. कोरबा में 175 मिमी बारिश दर्ज की गई है. राजधानीवासियों को उमस और गर्मी से फिलहाल राहत मिल गई है. मौसम विभाग में फिर एक बार भारी बारिश को लेकर प्रदेश के कई जिलों के लिए 24 से 48 घंटे के लिए रेड, आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.





अगले दो दिन बारिश का अनुमान

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज की स्थिति में एक डिप्रेशन जो है उत्तर पश्चिमी वे ऑफ बंगाल इससे लगे हुए वेस्ट बंगाल और उत्तर ओडिशा कोष्ठ के ऊपर स्थित है. आगामी 24 घंटे में यह उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. जिसकी वजह से प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को विस्तार रूप से वर्षा होने की संभावना है. सोमवार को प्रदेश के एक-दो जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग सरगुजा संभाग रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.



सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अधिकांश स्थानों के लिए मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कोरबा मुंगेली रायगढ़ इन क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है. रायपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारी वर्षा की एक्टिविटी सोमवार को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है, लेकिन मंगलवार को भारी बारिश को लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ में आरेंज अलर्ट जारी किया गया है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक





बुधवार से कम होगी एक्टिविटी

बुधवार से मानसून की एक्टिविटी प्रदेश में कम हो जाएगी. पिछले 12 या 24 घंटे में मानसून की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरबा जिले में बारिश दर्ज की गई है. कोरबा में 175 मिली मीटर बारिश दर्ज हुई है. इसके साथ ही सरगुजा और दुर्ग संभाग के एक-दो जिलों में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है. प्रदेश के अधिकतम तापमान में वैसे भी काफी गिरावट आ चुकी है. अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. तीन दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है.