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उत्तराखंड के इन 5 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, रहें अलर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. पर्वतीय अंचलों में मानसूनी बारिश जमकर कहर बरपा रही है. लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है. कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं. वहीं कई स्थानों पर बादलों की तेज गरजेंगे के साथ ही वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है.

उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. देहरादून मौसम केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है. जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि पर्वतीय जिलों में कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया गया है.

बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे . हल्की बारिश गरज के साथ एक या दो दौर होने की संभावना है. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान 34°C तथा 24°C के लगभग रहने की संभावना है. बताते चलें कि मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जनपदों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकते हैं.