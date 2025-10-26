ETV Bharat / state

चक्रवातीय तूफान मोंथा का झारखंड पर असर, 28 से 31अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट!

झारखंड में 28 से 31 अक्टूबर तक अलग-अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

WEATHER ALERT UPDATE
झारखंड का मौसम (ETv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 26, 2025 at 7:54 PM IST

4 Min Read
रांची: दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना दवाब क्षेत्र वाला एक सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर लगातार बढ़ रहा है. 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास समुद्रतट से टकराएगा और भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने की पूरी उम्मीद है. इस चक्रवातीय तूफान का नाम मोंथा दिया गया है, जो थाईलैंड का दिया हुआ नाम है. इस चक्रवातीय तूफान मोंथा का असर झारखंड के ऊपर भी दिखेगा.

28 से 31अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

रांची स्थित मौसम केंद्र ने मोंथा के प्रभाव से राज्य में 28 अक्टूबर से 31अक्टूबर तक अलग अलग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ साथ मौसम केंद्र ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राज्य भर में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके, मेघगर्जन और वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक सतीशचंद्र मंडल (Etv bharat)

कल दिए गए पूर्वानुमान और आज के पूर्वानुमान में अंतर यह है कि अब 28 अक्टूबर को भी राज्य के चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोक आस्था के महापर्व में उदयाचल गामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के दौरान ज्यादातर जिलों में आसमान बादलों से आच्छादित हो सकता है और राज्य के दक्षिणी भाग में हल्की बारिश हो सकती है: सतीशचंद्र मंडल, मौसम वैज्ञानिक.

25 अक्टूबर से ही होने लगा था झारखंड पर मोंथा का असर

मौसम केंद्र के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि चक्रवातीय तूफान मोंथा में तब्दील होने वाले सिस्टम का असर झारखंड पर बीते शनिवार से ही दिखने लगा है. इस सिस्टम के प्रभाव से अभी भी झारखंड के ऊपर आंशिक बादल दिख रहे हैं. कल 27 अक्टूबर को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. 28 अक्टूबर को राज्य के कुछ इलाकों में और 29-30 और 31अक्टूबर को भी कई जिलों में बारिश होने तथा कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है.

28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच इन जिलों में भारी बारिश का है अलर्ट

मौसम केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 28 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में, 29 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी-उत्तर पूर्वी जिलों में 30 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग वाले जिलों और उत्तर पूर्वी एवं मध्य भाग वाले जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

heavy-rain-alert-issued-in-jharkhand On impact of Cyclone Montha
सैटेलाइट इमेज (ETV Bharat)

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की स्थिति?

दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी पर स्थित गहन दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 6 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और आज, 26 अक्टूबर 2025 को 8:30 बजे भारतीय मानक समय पर उसी क्षेत्र के ऊपर, अक्षांश 11.2° उत्तर एवं देशांतर 87.1° पूर्व के समीप केंद्रित था. यह पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) से लगभग 620 किमी पश्चिम में, चेन्नई (तमिलनाडु) से 780 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व में, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 830 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 830 किमी दक्षिणपूर्व में तथा गोपालपुर (ओडिशा) से लगभग 930 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में स्थित था.

बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना

इसके लगभग पश्चिम उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ने तथा अगले 24 घंटों के भीतर दक्षिण पश्चिम एवं सन्निकट पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है. इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर तथा फिर उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28 अक्टूबर की सुबह तक एक प्रबल चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है.

आगे उत्तर उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ते हुए, इसके आंध्र प्रदेश तट को मछिलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास 28 अक्टूबर की संध्या या रात्रि के समय एक प्रबल चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की अत्यधिक संभावना है, जिसकी अधिकतम स्थाई पवन गति 90-100 किमी प्रति घंटा तथा झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक रहने की संभावना है.

