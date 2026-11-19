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चक्रवात 'अकवान' का साया: झारखंड में आज से दिखने लगेगा असर, 22 तक 14 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट

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रांची: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर झारखंड के मौसम पर भी देखने को मिलेगा. हालांकि, यह तूफान झारखंड में सीधे प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने के कारण इसके प्रभाव से राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई गई है.

रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 19 नवंबर से 22 नवंबर तक पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होगी. इसका सबसे ज्यादा असर 20 नवंबर और 21 नवंबर को दिखेगा. इसको देखते हुए राज्य के 14 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.