उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी के आदेश, जानिए कहां-कहां होगी झमाझम बारिश
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज रात पांच अगस्त से लेकर कल 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में फिलहाल लोगों को बारिश के राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल गुरुवार 6 अगस्त को भी भारी बारिश देखने को मिलेगी. भारी बारिश के आसार को देखते हुए बागेश्वर और चमोली में कक्षा एक से 12वीं तक और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए है.
वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज पांच अगस्त को भी प्रदेश भर में बादल छाए हुए है. इसीलिए कुछ इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश चल रही है. 6 अगस्त को भी अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल गुरुवार 6 अगस्त को जनपद बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/HIzQx6efMK— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 5, 2026
मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि सात और आठ अगस्त को भी प्रदेश में हल्की बारिश के आसार बने हुए है. वहीं आज पांच अगस्त रात से बारिश ने थोड़ी तीव्रता देखने को मिलेगा, जो कल 6 अगस्त तक जारी रहेगी. देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भारी से बहुत बारिश हो सकती है. इसीलिए इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है. वहीं बाकी के जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इस तरह देखा जाए तो आज रात यानी 5 अगस्त से प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है.
मौसम विभाग देहरादून के अनुसार प्रदेश भर में आज 5 अगस्त रात्रि से मौसम करवट लेगा। कई जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज और अन्य जगह हेतु येलो अलर्ट जारी किया गया है।#WeatherUpdate#Dehradun #Uttarakhand pic.twitter.com/HjyBxKKzMg— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 5, 2026
भारी बारिश का आशंका का देखते हुए शासन-प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है. आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही एसडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू टीमों को तैनात किया हुआ है. बारिश के दौरान सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड का होता है. लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो जाते है. पांच अगस्त शाम तक भी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में 100 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है.
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