उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल
29 और 30 जुलाई को उत्तराखंड के भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.जिसे देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 28, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 10:07 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हु़ए शासन-प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है. ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए बागेश्वर, टिहरी, चंपावत जिले में कल यानी 29 जुलाई बुधवार को कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं.
उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी: बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने 29 और 30 जुलाई को उत्तराखंड के तमाम जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिसके तहत कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज बौछार की संभावना जताई है.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल बुधवार 29 जुलाई को जनपद टिहरी गढ़वाल में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/LSqng58fID— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 28, 2026
इन जिलों में भारी बारिश की आशंका: वहीं, 29 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशांका है.
इसी तरह 30 जुलाई को बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल बुधवार 29 जुलाई को जनपद चंपावत में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/7eQliK9WkB— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 28, 2026
गौर हो कि उत्तराखंड में इन दिनों मानसून जमकर बरस रहा है. कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं. जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क मार्ग भी बाधित हैं.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल बुधवार 29 जुलाई को जनपद बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/qe6U8aPea5— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 28, 2026
वाहनों को अपने गंतव्यों तक जाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है. मौसम के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित की है. इसके साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए गये हैं. साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करने को कहा है.
पढ़ें-