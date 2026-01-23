ETV Bharat / state

यूपी में RAIN: आगरा और मेरठ में रिमझिम, बनारस में भी अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

मौसम वैज्ञानिकों ने यूपी के मौसम को लेकर क्या जताई संभावना, आने वाले दिनों में क्या होंगे बदलाव?

Photo Credit; ETV Bharat
अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:16 AM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव का अनुमान है. कई जिलों में बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और ओलावृष्टि जैसी स्थितियां, खासकर पश्चिमी और कुछ मध्य-पूर्वी हिस्सों में बन सकती हैं. वहीं आगरा में शुक्रवार को आंधी-ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. तापमान में गिरावट आएगी. इसी के साथ मेरठ में आज दिन निकलते-निकलते बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और दिनभर बारिश होने की प्रबल संभावना है. काशी में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी.

मेरठ में हो रही बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में शुक्रवार को भारी बादल, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. जिसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़ों की बूंदें गिरने का अनुमान है. आगरा और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में भी बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, बलिया जैसे हिस्सों में मौसम क्लाउडी रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इन इलाकों में सुबह-शाम की सर्द हवाओं के साथ तापमान थोड़ा ठंडा रहेगा.

जिलान्यूनतम तापमानअधिकतम तापमान
मेरठ8°C22°C
नोएडा 11°C27°C
कानपुर 9°C 24°C
गोरखपुर 10°C 21°C
लखनऊ14°C25°C
आगरा 15°C 26°C
अलीगढ़ 11°C 24 °C
बरेली7°C 23°C
वाराणसी 9°C 21°C
मुरादाबाद 8°C 23°C
झांसी 10°C24°C

आगरा में आज आंधी-ओलावृष्टि के आसार: ताजनगरी में गुरुवार देर शाम ही पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा. जिससे मौसम ने करवट बदली. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में शुक्रवार को आंधी-ओलावृष्टि की संभावना जताई है. तापमान में गिरावट आएगी. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 से 28 जनवरी तक जिले में बारिश होगी. इस दौरान आगरा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. गुरुवार की बात करें तो दिन का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक होकर 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. न्यूनतम तापमान भी 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ में हो रही हल्की बूंदाबांदी: मेरठ में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आज दिन निकलते-निकलते बूंदाबांदी शुरू हो गई है. ऐसे में तापमान में भी आज बढ़ोतरी देखी गई है, सुबह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर है. वहीं दिनभर बारिश होने की प्रबल संभावना है, साथ ही आज दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 दर्ज किया गया. बारिश के बाद माना जा रहा है कि AQI में भी कमी आएगी. वहीं शहर में अंधेरा सा छाया हुआ है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी में चेंज होगा वेदर: वसंत पंचमी और 26 जनवरी को वाराणसी व पूर्वी यूपी में बूंदाबांदी की संभावना है. इस दौरान 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तापमान में 5–6 डिग्री तक गिरावट का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, वाराणसी में 23 जनवरी को आंशिक बादल व धूप, जबकि 24 जनवरी को घने बादल और हल्की बारिश के आसार हैं. 26 जनवरी तक ठंड बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: UP में Cold: एक तो कोहरा,ऊपर से बारिश का अलर्ट; अलीगढ़ में ओले, लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज में रिमझिम

Last Updated : January 23, 2026 at 10:42 AM IST

TAGGED:

UP WEATHER FORECAST
MAUSAM UP
RAIN ALERT IN UP
TEMPERATURE IN UP
HEAVY RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.