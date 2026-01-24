ETV Bharat / state

यूपी का मौसम: लखनऊ, मेरठ और आगरा में बारिश, आज इन जिलों में RAIN अलर्ट, कानपुर-बरेली सबसे सर्द

मौसम वैज्ञानिक डॉ. मोहम्मद दानिश ने बताया कि कुछ हिस्सों में बारिश या गरज-चमक के साथ हल्की बारिश, ओले गिरने की संभावना भी है. सीमावर्ती इलाकों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं. सुबह के वक्त कोहरा या धुंध का प्रकोप हो सकता है, विशेषकर बुंदेलखंड, झांसी और आसपास के जिलों में ज्यादा कोहरा रहेगा. उन्होंने कहा कि बारिश-बादल के असर से दिन में तापमान थोड़ी देर के लिए 3 से 5°C तक ऊपर जा सकता है. लेकिन सर्दी लौटेगी. बारिश के बाद रात के समय तापमान फिर गिरने की संभावना रहेंगी, जिससे ठंड फिर से बढ़ सकती है.

लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल, बारिश या गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. यह बदलाव महाराष्ट्र व पश्चिमोत्तर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से है. जिसके कारण यूपी के अलग-अलग जिलों में डिफरेंट असर दिखाई देगा. लखनऊ में रात झमाझम बारिश हुई जिसकी वजह से सुबह मौसम खुशनुमा बना रहा. वहीं आगरा और मेरठ में भी कहीं कहीं बदरा बरसे.

उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूरे राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. कई इलाकों में छिटपुट बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और धूल-धुंध की संभावना है. तापमान में दिन के समय थोड़ी बढ़ोतरी के बाद रात में फिर गिरावट देखने को मिल सकती है. बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन में तापमान लगभग 8 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा. लखनऊ क्षेत्र, सीतापुर, रायबरेली में तापमान लगभग 8 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा.



जिला न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान लखनऊ 19°C 28°C आगरा 16°C 27°C अलीगढ़ 14°C 28°C मेरठ 10°C 22°C गोरखपुर 12°C 26°C बरेली 9°C 24°C वाराणसी 12°C 26°C मुरादाबाद 10°C 25°C झांसी 11°C 27°C नोएडा 13°C 29°C कानपुर 9°C 25°C

आगरा में हो रही बारिश: आगरा में बादल, बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार वाली हवाओं से सर्दी बढ़ गई है. जिससे शुक्रवार को आगरा का तापमान एकदम गिर गया. शनिवार सुबह भी आसमान में बादल छाए हैं. कुछ जहगों पर बूंदाबांदी भी हुई है. जिससे सर्दी और गलन लौट आई है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में शनिवार से सोमवार तक आसमान साफ रहने की उम्मीद है. धूप भी निकल सकती है. सुबह कोहरा या हल्की धुंध रहेगी. 27 और 28 जनवरी को दोबारा बिजली गरजने के साथ बारिश होने के आसार हैं. शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि रात का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होकर 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ में रिमझिम: मेरठ में बीते दिन बारिश की वजह से कई रिकॉर्ड टूटे. एक तो अधिकतम तापमान में सर्वाधिक 10.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. AQI 105 दर्ज किया गया. वेस्ट यूपी समेत मेरठ में शुक्रवार सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर देर शाम तक जारी रहा. कभी तेज बारिश तो कभी रिमझिम होती रही. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विभाग के मुताबिक आज से बर्फीली हवाएं चलेंगी, कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के शाही के अनुसार शनिवार को भी करीब 15 मिमी बारिश हो सकती है. आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

बनारस में सूरज छिपा बादलों में बारिश के आसार: जिले में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है. सुबह से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं. धूप की जगह कोहरा-बादल छाए हैं. शुक्रवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा, 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम, 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि पश्चिमी यूपी के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, कई जगह ओले भी गिरे हैं. इसलिए मौसम में बदलाव दिख रहा. पश्चिमी यूपी में बारिश के चलते दिन में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है. हवा में नमी भी बनी. मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि बादल और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है. जिसका असर आज से 28 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देख सकता है पश्चिम में इसकी शुरुआत हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज से बदल जाएगा मौसम; आगरा में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट, दोबारा लौटेगी ठंड