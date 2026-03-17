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RAIN ALERT: यूपी में 19-22 मार्च तक भारी बारिश का अलर्ट, पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 15 जिलों में गरज-चमक संग झमाझम

मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक बारिश हुई, शामली में आंधी पानी से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ.

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जानिए मौसम में क्यों आया यू टर्न. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 10:39 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 15 जिलों में घनघोर बादल छाए और बारिश हुई. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव हुआ, जिसकी वजह से भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि (hailstorm) और तेज रफ्तार से हवाएं चलीं. जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. वहीं किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है. खासतौर पर पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में देखने को मिला.

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बारिश वाले जिले- (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें, मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक बारिश हुई. वहीं शामली जिले में आंधी पानी से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ. मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 मार्च को मौसम ड्राई बना रहेगा. उसके बाद 19 मार्च को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में 19 से 22 मार्च तक बारिश होने के साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.

आज ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हैं.

वहीं सोमवार को लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन मे कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चली. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

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मौसम यूपी का (Photo Credit; IMD)
उरई सबसे गर्म जिला रहा: सोमवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा, जहं पर अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 7.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 18 मार्च तक किसी सक्रिय मौसम तंत्र की अनुपस्थिति में प्रदेश का मौसम ड्राई रहने से तापमान में 2 से 4°C की और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. उसके बाद आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश का एक नया दौर आरम्भ होकर 22 मार्च तक प्रदेश भर में सम्भावित वर्षा के कारण अधिकतम तापमान फिर से 5 से 7°C की गिरावट के साथ सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंचने की संभावना है.

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