अर्नब तूफान के अलर्ट से बस्तर के लोगों में डर, जिला प्रशासन से लगाई गुहार, सितंबर का सैलाब आया याद
बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इससे बस्तर के लोग डरे हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 6:20 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24, 25 और 26 सितंबर को आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ. भारी बारिश की वजह से आए सैलाब ने तटीय इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया. सैकड़ों लोगों के आशियाने ढह गए. चार दिनों तक टापू में रात गुजारना पड़ा. लोगों के घरों में रखे सामान और राशन बाढ़ में बह गए. कई किसानों के मवेशी भी बाढ़ का शिकार हुए. सैलाब से हुई तबाही का डर लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है.एक बार फिर अर्नब तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. इससे लोगों में काफी डर है. सितंबर में आई बाढ़ से प्रभावित लोग आज तक उबर नहीं सके हैं. ऐसे में ईटीवी भारत ने बाढ़ प्रभावित लोगों से खास बातचीत की है. उन्होंने अपना दर्द बयां किया है. आने वाले अर्नब तूफान को लेकर भी लोग डरे और सहमे हुए हैं.
लोगों ने सुरक्षित रहवास की मांग की
बाढ़ प्रभावित लोग सोमवार को जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. ईटीवी भारत को लोगों ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन से उन्हें विस्थापित करने की मांग की है. लोगों ने अर्नब चक्रवात तूफान के खतरे को लेकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. इसमें सबसे ज्यादा भेजापदर गांव के लोग शामिल हैं.
अर्नब चक्रवात की चेतावनी, लोगों में डर का माहौल
बस्तर में एक बार फिर अर्नब चक्रवात की चेतावनी दी गई है. 26, 27 और 28 अक्टूबर को तेज आंधी तूफान के साथ बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ इलाके में मूसलाधार बारिश होगी. बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की संभावना है. नदी के तटीय इलाकों में बसे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है. इस अलर्ट के बाद भेजापदर गांव के लोगों में डर बस गया है. सभी यह मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उन्हें उनके गांव से विस्थापित करके नई जगह पहुंचाए. जिससे आगामी दिनों में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और ना ही उनका घर टूटे, और लोगों की जान बचाई जा सके.
सितंबर में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही
सितंबर महीने के अंत में आई बाढ़ ने बस्तर में भारी तबाही मचाई थी. लोगों ने बताया कि इस बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था. भेजापदर गांव में एक पहाड़ जैसा इलाका है, जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उस पहाड़ के चारों दिशाओं में लगभग 10 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी भरा हुआ था. इसी टापू में चार दिन लोगों ने गुजर बसर किया है. जिला प्रशासन ने लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य जरूर किया है. बाढ़ की वजह से 170 मकान पूरी तरह ढह गए. इस भेजापदर गांव में करीब 1400 की जनसंख्या है. ग्रामीण यह भी कहते हैं कि यदि उन्हें वहां से विस्थापित नहीं किया जाता है तो, आने वाले दिनों में भारी तबाही मच सकती है.
बाढ़ से काफी तकलीफ हुई थी. इसी वजह से आज ग्रामवासी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं. इस बार चक्रवात का असर रहेगा 26, 27 और 28 को तूफान आएगा. उससे पहले प्रशासन उचित व्यवस्था करें- देवकी कश्यप, बस्तर निवासी
गांव की जनसंख्या करीब 1400 है. पिछले साल सभी बाढ़ से प्रभावित हुए थे. पीने का साफ पानी नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी. घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया गया. 4 दिनों से भेजापदर गांव डूब गया था. घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था. आने जाने का रास्ता बंद था-भुवनेश्वरी बघेल, सरपंच
बाढ़ आपदा से काफी परेशानी हुई. एक राहत शिविर बनाया गया. जहां जरूरतमंद सामग्रियों को पहुंचाया जा रहा था. हर साल से इस साल बाढ़ सबसे अधिक था. इसीलिए जमीन की मांग करने पहुंचे हुए हैं. इसके लिए एक चोकावाड़ा गांव का चयन भी ग्रामीणों ने मिलकर किया है- महेंद्र बघेल, बाढ़ प्रभावित
बीते दिनों आई बाढ़ के कारण ग्रामीण काफी डरे हुए हैं. इसीलिए यहां कलेक्ट्रेट आये हुए हैं. एक टापू जैसा बना था. जिसमें सभी प्रभावित छुपे हुए थे. पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में बाढ़ का पानी भरा हुआ था- अजय सेठिया, बाढ़ प्रभावित
ग्रामीण बाढ़ से परेशान हैं. बीते दिनों इलाका डूब गया था. आज आवेदन को लिया गया है. अभी दोबारा तूफान की स्थिति निर्मित हो रही है. तूफान के बाद एक बैठक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की जाएगी. जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे-सीपी बघेल, अपर कलेक्टर, बस्तर
इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर से बातचीत की गई. जिन्होंने बताया कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को तूफान आने वाला है. इसके बाद अगले सप्ताह ग्रामीण और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें विस्थापन का निर्णय लिया जाएगा. ग्रामीणों ने अपने आप को विस्थापित करने के लिए चोकावाड़ा गांव का चयन किया है. गांव वालों ने अपनी बातें जिला प्रशासन तक रखी है. अब आगे इसमें जिला प्रशासन उचित फैसला लेगी.