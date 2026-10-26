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अर्नब तूफान के अलर्ट से बस्तर के लोगों में डर, जिला प्रशासन से लगाई गुहार, सितंबर का सैलाब आया याद

अर्नब तूफान को लेकर बस्तर में डर ( ETV BHARAT )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24, 25 और 26 सितंबर को आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ. भारी बारिश की वजह से आए सैलाब ने तटीय इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया. सैकड़ों लोगों के आशियाने ढह गए. चार दिनों तक टापू में रात गुजारना पड़ा. लोगों के घरों में रखे सामान और राशन बाढ़ में बह गए. कई किसानों के मवेशी भी बाढ़ का शिकार हुए. सैलाब से हुई तबाही का डर लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है.एक बार फिर अर्नब तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. इससे लोगों में काफी डर है. सितंबर में आई बाढ़ से प्रभावित लोग आज तक उबर नहीं सके हैं. ऐसे में ईटीवी भारत ने बाढ़ प्रभावित लोगों से खास बातचीत की है. उन्होंने अपना दर्द बयां किया है. आने वाले अर्नब तूफान को लेकर भी लोग डरे और सहमे हुए हैं.

लोगों ने सुरक्षित रहवास की मांग की बाढ़ प्रभावित लोग सोमवार को जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. ईटीवी भारत को लोगों ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन से उन्हें विस्थापित करने की मांग की है. लोगों ने अर्नब चक्रवात तूफान के खतरे को लेकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. इसमें सबसे ज्यादा भेजापदर गांव के लोग शामिल हैं.