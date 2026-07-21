बिहार के 13 जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी की आंधी-तूफान की एडवाइजरी
बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है. पढ़ें खबर-
Published : July 21, 2026 at 10:43 AM IST
पटना: बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. IMD ने राज्य के 13 जिलों में भयंकर बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है. राजधानी पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.
पटना समेत रोहतास, नवादा और भभुआ में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने रोहतास, नवादा और भभुआ (कैमूर) में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं राजधानी पटना में भी भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. पटना में जलजमाव की समस्या बढ़ सकती है.
#राजधानी पटना शहर का मौसम पूर्वानुमान pic.twitter.com/LM82thzHfL— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) July 21, 2026
13 जिलों में येलो अलर्ट: राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी है. इनमें पटना, गया, रोहतास, नवादा, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय शामिल हैं. इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है.
July 20, 2026
पटना में सतर्कता बरतने की अपील: पटना में रहने वाले लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24-48 घंटों में राजधानी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. निचले इलाकों के लोगों को जलजमाव से सावधान रहना होगा.
July 20, 2026
कृषि विभाग का किसानों को अलर्ट: भारी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने पटना समेत सभी जिलों के किसानों को सतर्क किया है. खरीफ फसलों में पानी भरने से बचाव के लिए उचित प्रबंध करने को कहा गया है. पटना के आसपास के इलाकों में फसलों को नुकसान की आशंका है.
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प्रशासन ने बढ़ाई तैयारियां: पटना जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम अलर्ट को देखते हुए जल निकासी व्यवस्था चेक की जाए. संवेदनशील इलाकों में टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
July 20, 2026
कबतक जारी रहेगी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में मानसून सक्रिय है. पटना सहित कई जिलों में आने वाले दिनों में भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी अपडेट नियमित रूप से देखते रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें.
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