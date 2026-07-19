ETV Bharat / state

UP में भारी बारिश का अलर्ट: बांदा, गाजीपुर, हमीरपुर में खूब बरसे बादल, आज इन जिलों का नंबर, जानिए मौसम का हाल

मूसलाधार बारिश का अलर्ट इन जिलों में: गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.

शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बांदा में सबसे अधिक बारिश 70.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, इसके अलावा गाजीपुर जिले में 41.6, हमीरपुर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई भारी बारिश की वजह से इन जिलों में जगह-जगह जल भराव हो गया. इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की रिमझिम बारिश होती रही.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से प्रदेश के कई इलाकों में भारी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है. तेज बारिश और स्पीड से हवा चलने और आसमान में बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भारी से ज्यादा भारी बारिश होने, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

बादल गरजने-बिजली गिरने का अलर्ट यहां: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर और आस पास के क्षेत्र अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. रुक-रुक कर रिमझिम बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की और कमी होते हुए अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आइसोलेटेड स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है.

अभी तक 29% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 18 जुलाई तक अनुमानित बारिश 247.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 176.4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 29% कम है. पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 8.2 मिली मीटर के सापेक्ष 6.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 24% कम है. वहीं 1 जून से 18 जुलाई तक अनुमानित बारिश 274 मिली मीटर के सापेक्ष 164 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 40% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 210 मिलीमीटर के सापेक्ष 194 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% कम है.

मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

झांसी सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से भारी बारिश की संभावना उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बने सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र के विस्तृत चक्रवाती परिसंचरण के रूप में संकेंद्रित होने से मानसूनी द्रोणी के प्रदेश के तराई इलाकों से दक्षिण की ओर खिसककर अमृतसर, करनाल, हरदोई, रांची और दीघा होते हुए उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जाने से प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने के कारण प्रादेशिक वर्षा में व्यापक वृद्धि के दृष्टिगत 21 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. 24 जुलाई तक प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. प्रदेश में सम्भावित व्यापक बारिश के परिणामस्वरूप तापमान में व्यापक गिरावट से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.



ये भी पढ़ें- बनारस, गोरखपुर, में गरज-चमक संग बारिश; UP में 7 दिनों तक RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम