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झारखंड के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 31 जुलाई तक कई इलाकों में बरसेंगे बादल

रांचीः झारखंड में मानसून की सक्रियता बनी हुई है. ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है.

मौसम केंद्र रांची ने कुछ इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. अगले तीन दिनों तक भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने के संकेत हैं.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है.

28-29 जुलाई को बारिश को लेकर अलर्ट (ETV Bharat)

29 जुलाई को पश्चिमी जिलों में भारी बारिश

29 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम केंद्र के मुताबिक सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा पूरे राज्य में गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी. किसानों और यात्रियों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है.