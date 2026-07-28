झारखंड के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 31 जुलाई तक कई इलाकों में बरसेंगे बादल
आगामी दिनों के लिए झारखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
Published : July 28, 2026 at 5:37 PM IST
रांचीः झारखंड में मानसून की सक्रियता बनी हुई है. ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है.
मौसम केंद्र रांची ने कुछ इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. अगले तीन दिनों तक भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने के संकेत हैं.
इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है.
29 जुलाई को पश्चिमी जिलों में भारी बारिश
29 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम केंद्र के मुताबिक सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा पूरे राज्य में गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी. किसानों और यात्रियों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
30 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश के आसार
30 जुलाई को झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम केंद्र ने राज्य में कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है. हालांकि इस दिन किसी विशेष जिले के लिए भारी बारिश की अलग चेतावनी नहीं दी गई है.
31 जुलाई को मौसम में नहीं होगा बड़ा बदलाव
31 जुलाई को भी मौसम का मिजाज लगभग इसी तरह बना रहेगा. राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है. मौसम केंद्र ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली गिरने की आशंका के समय पेड़ों या खुले मैदानों से दूर रहने की अपील की है.
पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम केंद्र का अनुमान है कि इसके बाद अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.
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