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बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट, नदियों के उफान से बाढ़ का खतरा

बिहार में बारिश ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मानसून धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है, फिर भी कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है. स्थानीय नमी और बादलों की वजह से कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि अधिकांश इलाकों में साफ मौसम रहने का अनुमान है.