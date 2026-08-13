प्रदेश के दक्षिण–पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बीसलपुर का बढ़ा जलस्तर, कल से यहां होगा मानसून कमजोर
मध्यप्रदेश सीमा से बह रही चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से धौलपुर और चंबल के आसपास के इलाकों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.
Published : August 13, 2026 at 3:42 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर मेहरबान है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. बुधवार को उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई. मौसम विभाग ने गुरुवार को भी जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के 13 अगस्त के अपडेट में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दर्ज है.
मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ बीकानेर से होते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र तक बनी हुई है. इसके प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अगले एक दिन तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. कई स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश भी हो सकती है.
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सलूंबर और उदयपुर में झमाझम, सेमारी में 185 MM बारिश: प्रदेश में हुई तेज बारिश के दौरान सलूंबर के सेमारी में सबसे ज्यादा 185 MM बारिश दर्ज की गई. इसके बाद भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 145 MM, सलूंबर शहर में 143 MM, लसाड़िया में 133.5 MM और उदयपुर के झाड़ोल में 129 MM बारिश रिकॉर्ड हुई. उदयपुर के वल्लभनगर में 119 MM, सलूंबर के झल्लारा में 115 MM, उदयपुर के कोटड़ा में 112 MM बारिश हुई. डूंगरपुर के वेंजा, भीलवाड़ा के काछोला और सलूंबर के सराड़ा में 110-110 MM, जबकि करौली के श्रीमहावीरजी में 109 MM बारिश दर्ज की गई.
- सेमारी, सलूंबर - 185 MM
- मांडलगढ़, भीलवाड़ा - 145 MM
- सलूंबर शहर - 143 MM
- लसाड़िया, सलूंबर - 133.5 MM
- झाड़ोल, उदयपुर - 129 MM
- वल्लभनगर, उदयपुर - 119 MM
- झल्लारा, सलूंबर - 115 MM
- कोटड़ा, उदयपुर - 112 MM
- वेंजा, डूंगरपुर - 110 MM
- काछोला, भीलवाड़ा - 110 MM
- सराड़ा, सलूंबर - 110 MM
- श्रीमहावीरजी, करौली - 109 MM
आज भी कई संभागों में बारिश का अलर्ट: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 13 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 13 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है.
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14 अगस्त से कई इलाकों में कमजोर होगा मानसून: मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी. हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश जारी रह सकती है. 15 अगस्त से उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. हालांकि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश का असर बना रह सकता है.
August 13, 2026
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चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब: लगातार बारिश का असर नदियों और बांधों पर भी दिखाई दे रहा है. मध्य प्रदेश सीमा से बह रही चंबल नदी का जलस्तर बुधवार शाम 130.15 मीटर दर्ज किया गया. यह खतरे के निशान से महज 0.64 मीटर नीचे है. इससे धौलपुर और चंबल के आसपास के इलाकों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. एक दिन में चंबल का जलस्तर करीब 30 फीट बढ़ने की जानकारी सामने आई है. नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है.
राजस्थान मौसम अपडेट 13/08/2026— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 13, 2026
पिछले 24 घंटे में राज्य के भीलवाड़ा, सलुम्बर, उदयपुर जिलों में अतिभारी एवं चित्तोड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा: मांडलगढ़ (भीलवाड़ा): 145.0 mm pic.twitter.com/6iSjHb5Pvn
नौनेरा बांध से 80 हजार क्यूसेक पानी की निकासी: इटावा में कालीसिंध नदी पर बने नौनेरा डेम से पानी की निकासी लगातार जारी है. बांध के 7 गेट करीब 18 मीटर खोलकर 80 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. यह बांध ईआरसीपी परियोजना के तहत बनाया गया है. बांध के कैचमेंट क्षेत्र में बारिश की गतिविधि कुछ धीमी पड़ने के कारण पानी की आवक में कमी आई है. इसके बावजूद जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है.
बीसलपुर बांध में 24 घंटे में 18 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर: जयपुर, अजमेर और टोंक की पेयजल लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटे में बांध का जलस्तर 18 सेंटीमीटर बढ़कर 313.57 मीटर से 313.75 मीटर पहुंच गया. खास बात यह है कि इस अवधि में बांध क्षेत्र में बारिश नहीं हुई. इसके बावजूद जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. त्रिवेणी नदी का जलस्तर 5.10 मीटर से घटकर 3.90 मीटर रह गया है, लेकिन बांध में पानी की अच्छी आवक बनी हुई है. बीसलपुर बांध की कुल जलभराव क्षमता 315.50 RL मीटर है.
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प्रदेश में औसत बारिश का अंतर घटकर करीब 10 फीसदी: मानसून सीजन में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में कुल बारिश का आंकड़ा भी सामान्य के करीब पहुंच रहा है. 12 अगस्त तक राजस्थान में करीब 252.5 MM बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि की औसत बारिश 277.69 MM है. यानी अब प्रदेश औसत बारिश से करीब 10 फीसदी पीछे रह गया है. इससे पहले मानसून के शुरुआती दौर में बारिश की कमी अधिक थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश ने इस अंतर को काफी कम किया है.
जयपुर में बारिश से जलभराव, कई रास्ते प्रभावित: जयपुर में बुधवार दोपहर बाद तेज बारिश ने शहर का मिजाज बदल दिया. कालवाड़ में सबसे ज्यादा 72 MM बारिश दर्ज की गई. इसके बाद जेएलएन मार्ग पर 34 MM और सांगानेर में 29 MM बारिश हुई. कलक्ट्रेट क्षेत्र में 5 MM और आमेर में 4 MM बारिश रिकॉर्ड की गई. ग्रामीण इलाकों में फागी में 42 MM, जमवारामगढ़ में 35 MM, चौमूं में 32 MM, चाकसू में 23 MM, सांगानेर और तूंगा में 22-22 MM, जालसू में 21 MM, कोटखावदा में 18 MM, शाहपुरा में 15 MM, रामपुरा डाबरी में 14 MM और सांभर में 11 MM बारिश दर्ज हुई. बारिश के कारण जेएलएन मार्ग, टोंक रोड सहित कई प्रमुख रास्तों पर जलभराव हो गया. चारदीवारी और निचले इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई और यातायात प्रभावित रहा.
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जयसिंहपुरा खोर में गड्ढे के कारण बस पलटी: राजधानी में तेज बारिश के बीच जयसिंहपुरा खोर इलाके में सड़क पर बने गड्ढे के कारण एक बस पलट गई. इसके अलावा कई जगह पेड़ गिरने और जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ. शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा.
राजस्थान मौसम/मानसून अपडेट 12 अगस्त 2026 https://t.co/avwe8M8frk via @YouTube— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 12, 2026
जयपुर में पहली बार सड़क फ्लड मैनेजमेंट प्लान: बारिश के दौरान जयपुर में होने वाले जलभराव से स्थायी रूप से निपटने के लिए अब सिर्फ पंप लगाकर पानी निकालने के बजाय समस्या के मूल कारण को दूर करने की योजना बनाई गई है. आरयूआईडीपी ने 168 करोड़ रुपए का फ्लड मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्लान तैयार किया है. इसके तहत शहर में 87 जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित किया गया है. प्रत्येक स्थान पर यह पता लगाया जाएगा कि पानी क्यों रुकता है. उसका प्राकृतिक बहाव किस दिशा में है और आसपास कौन सा ड्रेनेज नेटवर्क उपलब्ध है. इसके बाद संबंधित स्थान के लिए स्थायी समाधान तैयार किया जाएगा.
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ऐसे निकलेगा सड़क का पानी: जहां जलभराव वाले स्थान के आसपास नाला मौजूद है, वहां छोटे चैनल बनाकर सड़क के पानी को नाले तक पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा जहां नाला और ड्रेनेज नेटवर्क उपलब्ध है, उसे आपस में जोड़ा जाएगा. जहां नेटवर्क नहीं है, वहां छोटे ड्रेनेज चैनल के जरिए पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी. वहीं जहां पानी की निकासी का कोई विकल्प नहीं है, वहां छोटे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे. इनके जरिए पानी को भू-रिचार्ज करने या आसपास के गार्डन में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना है. इसके अलावा जहां सड़क का लेवल नीचे है, गलत ढलान है, कैचमेंट की समस्या है या ड्रेनेज की क्षमता कम है, वहां रोड प्रोफाइल, स्लोप, कैचमेंट और ड्रेनेज कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा.
87 जलभराव पॉइंट किए गए हैं चिह्नित: फ्लड मैनेजमेंट प्लान में इंडिया गेट-टोंक रोड, मुहाना रोड, न्यू सांगानेर रोड, रिद्धि-सिद्धि पुलिया, एयरपोर्ट टर्मिनल-2, नंदपुरी अंडरपास, कालवाड़-निवारू रोड, सिरसी रोड, करणी पैलेस रोड, गांधी पथ, 200 फीट बाइपास स्लिप लेन, सुभाष चौक, सर्किट हाउस-खासा कोठी, मोती डूंगरी रोड, आमेर रोड, सी-स्कीम का भगत सिंह मार्ग और दिल्ली रोड सहित शहर के अलग-अलग हिस्सों के 87 स्थान शामिल हैं.
फिलहाल जलभराव होने पर पंप लगाकर पानी निकाला जाता है और अगली बारिश में फिर वही समस्या सामने आती है. अब नई व्यवस्था में जलभराव का कारण तलाशा जाएगा, पानी की निकासी का रास्ता तय होगा और जरूरत के अनुसार चैनल, ड्रेन या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे. साथ ही रोड प्रोफाइल और ढलान में सुधार किया जाएगा. इस योजना का मकसद जयपुर में बारिश के दौरान बार-बार होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान तैयार करना है, ताकि आने वाले मानसून में शहर को सिर्फ पंपों के भरोसे न रहना पड़े.