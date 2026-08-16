उत्तराखंड के पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में बरस रहे बदरा
देहरादून में सुबह से काले बादलों से आसमान घिरा था. अब देहरादून में बारिश शुरू हो गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 5:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मिजाज बदल चुका है. देहरादून में झमाझम बारिश शुरू हो गई है. इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. विशेषकर पहाड़ी जिलों में एहतियात बरतने के निर्देश दिये गये हैं.मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. इसके साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बारिश का अलर्ट है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए यात्रा में सावधानी बरतने की लगातार की अपील की जा रही है.
बता दें उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है. भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं. जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कई मार्गों पर भूस्खलन से वाहनों का आवागमन शुरू नहीं हो पाया है. जिससे लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. वहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं. बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार हालातों पर नजर बनाये हुये है. विभाग ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुये सभी को एक्टिव रहने के निर्देश दिये हैं. साथ ही साथ ही नदी, नालों के किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिये गये हैं.
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बारिश के अलर्ट के बाद बरतें सावधानियां
कहीं भी बाहर निकलने से पहले आपातकालीन किट तैयार रखें. जिसमें टॉर्च, बैटरी, पानी की बोतलें, सूखे राशन, दवाइयां, पावर बैंक जरूर रखें. बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें.
स्थानीय प्रशासन या पुलिस के निर्देशों का पालन करें। अगर स्थिति गंभीर लगे तो हेल्पलाइन नंबर (जैसे 112) पर संपर्क करें. ये सामान्य सुरक्षा सुझाव हैं। अपने क्षेत्र की मौसम स्थिति और स्थानीय अलर्ट के अनुसार अतिरिक्त सावधानी बरतें.