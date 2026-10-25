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Cyclone Arnab Updates: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं का खतरा बढ़ा, बंगाल की खाड़ी से आ रहा तूफान

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव का क्षेत्र तीव्र हो चला है. इस वजह से 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश, जबकि एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

बंगाल की खाड़ी में बना दबाव मौसम विभाग के मुताबिक, 25 अक्टूबर को पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके आगामी दिनों में और तीव्र होने की संभावना है. इसी मौसमी गतिविधि के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है.