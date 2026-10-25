Cyclone Arnab Updates: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं का खतरा बढ़ा, बंगाल की खाड़ी से आ रहा तूफान
प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. तूफानी हवाओं के चलने की भी आशंका है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 9:13 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव का क्षेत्र तीव्र हो चला है. इस वजह से 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश, जबकि एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.
बंगाल की खाड़ी में बना दबाव
मौसम विभाग के मुताबिक, 25 अक्टूबर को पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके आगामी दिनों में और तीव्र होने की संभावना है. इसी मौसमी गतिविधि के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है.
28-29 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इन दो दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका है. ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है.
बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा
बारिश के साथ-साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. विभाग के अनुसार, कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए.
मौसम विभाग की 25 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क है. रायपुर में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 26 अक्टूबर को रायपुर में मुख्यतः आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में फिलहाल भले ही मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. खासकर 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.