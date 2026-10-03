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आसमान से बरसेगी आफत! बिहार के इन जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ भीषण आंधी और वज्रपात का हाई अलर्ट

बिहार का मौसम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज 3 अक्टूबर 2026 को राज्य के कई हिस्सों में मानसून काफी सक्रिय रहने वाला है. हालांकि कुछ इलाकों में धूप और उमस का प्रभाव रहेगा, लेकिन राज्य के एक बड़े हिस्से में घने बादल छाने और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है.