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आसमान से बरसेगी आफत! बिहार के इन जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ भीषण आंधी और वज्रपात का हाई अलर्ट

बिहार के 10 जिलों में आज भारी बारिश, वज्रपात और 50 किमी/घंटा हवाओं का अलर्ट है, जबकि 6 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं. पढ़ें-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 7:50 AM IST

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पटना: बिहार में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज 3 अक्टूबर 2026 को राज्य के कई हिस्सों में मानसून काफी सक्रिय रहने वाला है. हालांकि कुछ इलाकों में धूप और उमस का प्रभाव रहेगा, लेकिन राज्य के एक बड़े हिस्से में घने बादल छाने और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है.

इन 10 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के कई संवेदनशील जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है. आज कटिहार, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, वैशाली, जहानाबाद, गया, मुंगेर, पूर्णिया और भागलपुर में तेज से भीषण बारिश होने की आशंका है. इन जिलों के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात

बारिश के साथ-साथ राज्य में तेज आंधी-तूफान का भी अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान आसमान में लगातार बिजली चमकने और वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. खराब मौसम के दौरान लोगों से घरों में रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है.

राजधानी पटना में गर्मी और उमस

राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही आंशिक रूप से धूप और बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है. पटना में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन के समय उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक स्थानीय स्तर पर घने बादल बनने से हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

6 जिलों में बाढ़ का कहर

एक तरफ जहां नए सिरे से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के 6 जिले अभी भी बाढ़ की भीषण चपेट में हैं. नेपाल और सीमावर्ती इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण गंडक सहित कई सहायक नदियां उफान पर हैं. राज्य के करीब 253 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है, जिससे 3.65 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायु सेना (IAF) के हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार सूखा राशन और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं.

5 अक्टूबर तक शुष्क रहेगा कुछ इलाकों का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के जिन हिस्सों में आज बारिश का सिस्टम सक्रिय नहीं है, वहां 5 अक्टूबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म बना रहेगा. हवा में अत्यधिक नमी होने और तेज धूप निकलने के कारण जमीन गर्म हो जाएगी, जिससे असहनीय उमस का सामना करना पड़ेगा. दिन का तापमान बढ़ने के बावजूद रात के समय भी नमी के कारण उमस भरी गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी.

6 अक्टूबर से राज्यभर में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल भले ही कुछ जगहों पर बारिश थमी हुई है, लेकिन 6 अक्टूबर से बिहार में एक नया और मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है. इस नई मौसम प्रणाली के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का एक नया दौर शुरू होगा.

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