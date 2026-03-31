बस्तर में गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश, नेशनल हाइवे 30 में चढ़ा पानी

बस्तर में गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश, नेशनल हाइवे 30 में चढ़ा पानी
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : March 31, 2026 at 7:08 AM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट बदली. दोपहर 3 बजे से आसमान में काले बादल छाने लगे, जिसके बाद शाम 04 बजे से तेज आंधी तूफान के साथ जमकर मूसलाधार बारिश हुई. बारिश शाम 4 बजे से 06 बजे तक लगातार हुई. जिसके कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया.
बस्तर में अचानक बारिश, एनएच पर भरा पानी
बारिश का बड़ा असर नेशनल हाइवे 30 में देखने को मिला. संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल डिमरापाल और पंडरीपानी के बीच बारिश का पानी नेशनल हाइवे पर चढ़ गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. चार पहिया या उससे बड़ी गाड़ी धीरे धीरे आगे निकलती गई. लेकिन 2 पहिये में सवार होकर आना जाना करने वाले राहगीरों को दिक्कतें हुई. बारिश का पानी करीब 1 घंटे तक सड़क में बना रहा.
बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता
बेमौसम हुए बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. गर्मी के मौसम में लगाये जाने वाले फसल को बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से काफी नुकसान होता है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया धान अभी भी उपार्जन केंद्र में रखा हुआ है. समय पर उठाव नहीं होने के कारण धान के भीगने की आशंका बनी हुई है.
अचानक बारिश से जनजीवन हुआ अस्तव्यस्त
बस्तर के कई स्थानों पर हवा की रफ्तार इतनी तेज रही कि पेड़-पौधे की टहनियां गिरी. वहीं बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल रही. देर शाम तक गरज चमक जारी रही. बारिश सिर्फ बस्तर जिले में ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा में भी हुई.
बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत
इधर पिछले कुछ दिनों से बस्तर में तापमान लगातार बढ़ रहा था. जिससे लोग परेशान थे. अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है. हालांकि मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.