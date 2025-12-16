दिल्ली का बढ़ता पॉल्यूशन हार्ट फेल्योर और लंग्स की गंभीर बीमारियां को दे रहा जन्म, जानिए डॉक्टर्स की राय
दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों को दे रहा गंभीर स्वास्थ्य समस्या,पॉल्यूशन से बढ़ रहा उच्च रक्त चाप जिससे बढ़ रहा हार्ट फेल्योर का खतरा
Published : December 16, 2025 at 3:23 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से गैस चैंबर बनी हुई है लगातार वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. जहां दिल्ली में AQI 600 के करीब पहुंच चुका है तो वहीं दिल्ली के अलग-अलग इलाके में 500 के करीब AQI दर्ज किया गया है.
राजधानी में करीब दो महीने से हवा की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिससे लगातार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ रहा है. वायु प्रदूषण खासकर फेफड़ों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, अस्थमा और COPD (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) को बढ़ा सकता है और श्वसन तंत्र के संक्रमण और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है. वायु प्रदूषण से दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ता है, इससे कोरोनरी धमनी रोग और आघात होता है. ज़्यादा ट्रैफ़िक वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम ज़्यादा होता है.
पॉल्यूशन से बीमारियों का खतरा बढ़ा :ईटीवी भारत की टीम दिल्ली ने बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों को कौन सी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और उससे कैसे बचा जाए इसको लेकर कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मनोलॉजिस्ट डॉक्टर से बातचीत किया. कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर अमित मित्तल बताते हैं कि दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो चुकी है लोगों को हार्ट संबंधित कई बीमारियों की शिकायत उन्हें मिलने लगी है.
हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा :पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, उच्च रक्त चाप की समस्या देखी जा रही है, डायबिटीज के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है, copd के केसेस बढ़ सकती है, ब्रोंकाइटिस के केसेस बढ़ सकते हैं दरअसल यह copd और ब्रोंकाइटिस के कैसे इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से ऑक्सीजन दिल तक नहीं पहुंच पा रहा जिससे हार्ट अटैक भी बढ़ सकता है.बढ़ते पॉल्यूशन में
मरीज को ध्यान रखने वाली मुख्य बातें जो है वह इस प्रकार है: चलते वक्त छाती में तनाव आना, छाती में भारीपन आ रहा है,ज्यादा पसीना आ रहा है, और जब लगे कि हम पहले जैसा नहीं चल पा रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा थकान महसूस हो रहा हो ऐसे लक्षण में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. वही बच्चे और बुजुर्ग में पॉल्यूशन के दौरान सबसे ज्यादा संक्रमण होने का डर रहता है क्योंकि उसे दौरान उनके लंग्स काफी कमजोर होते हैं ऐसे में पॉल्यूशन उन पर हावी हो जाता है.
बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा रखें ख्याल : बच्चों और बुजुर्ग में पॉल्यूशन के दौरान सबसे ज्यादा संक्रमण होने का डर रहता है क्योंकि उसे दौरान उनके लंग्स काफी कमजोर होते हैं ऐसे में पॉल्यूशन उन पर हावी हो जाता है. ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों को कोशिश करें घर के अंदर रखने की जब ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकाले, घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगाये, तुम वही गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप बढ़ने की वजह से अबॉर्शन होने का खतरा बना रहता है, वही कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से भी शिशु को नुकसान पहुंच सकता है.
पॉल्यूशन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा : लॉन्ग टर्म तक अगर कोई व्यक्ति पॉल्यूशन में रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट फेल्योर की शिकायत हो सकती है, हमारे ना ब्लॉकेज आ सकता है जिसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है नलियों के अंदर ब्लॉकेज आ सकता है जिसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है. वही पॉल्यूशन से बचाव के लिए आगे डॉक्टर ने बताया कि कोशिश करें जब भी घर से बाहर निकले N95 मास्क लगाकर निकले और उस वक्त निकले जब पॉल्यूशन का स्तर कम हो. घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं. वही लोग पॉल्यूशन से बचने के लिए ब्लू मॉस्क या N95 मास्क का प्रयोग करें.
दिल्ली के लोगों की औसत आयु 5 से 10 साल घटी : वही पल्मनोलॉजिस्ट डॉ. आसिफ इकबाल ने कहा कि हमारी फेफड़ा शुद्ध हवा को छानने का कार्य करती है लेकिन जब बेहद पोल्यूटेड हवा फेफड़ों तक पहुंचती है तो वह उसे छानने में नाकाम रहती है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, डायबिटीज बढ़ता है और हार्ट फेल्योर की समस्या आती है. इसलिए दिल्ली एनसीआर में लोगों की उम्र पॉल्यूशन की वजह से 5 से 10 वर्ष कम हो सकता है. और बार-बार इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े का इन्फेक्शन की समस्या बढ़ने लगती है. जब से पॉल्यूशन बढ़ा है तब से लंग्स के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है जैसे की अस्थमा, निमोनिया जैसे मरीज बार-बार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं.
प्रदूषण पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत : वही हम आपको बता दे लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बेहद खतरनाक होता जा रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है. ऐसे में सरकार को भी गहराई से सोचने की जरूरत है अगर दिल्ली में AQI को कम करना है तो दिल्ली में जगह-जगह पर एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एयर प्यूरीफायर 300 मीटर के दायरे में हवा को शुद्ध रखना है .ऐसे में दिल्ली में अगर जगह-जगह एयर प्यूरीफायर लग जाए तो लोगों को प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से थोड़ी निजात मिल सकती है.
