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CJP Protest 2.0: दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात; संदिग्ध वाहनों की हो रही जांच

गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस तैनात ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है. एहतियातन दिल्‍ली पुलिस के साथ-साथ गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है.

दिल्ली से सटी गाजियाबाद की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. खासतौर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है. यूपी गेट यानि कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यही से दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि प्रदर्शन के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए UP गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. यहां 24 घंटे भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी.