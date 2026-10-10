CJP Protest 2.0: दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात; संदिग्ध वाहनों की हो रही जांच
दिल्ली पुलिस के साथ-साथ गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है, गाजीपुर बॉर्डर से ईटीवी संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : October 10, 2026 at 12:45 PM IST
गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है. एहतियातन दिल्ली पुलिस के साथ-साथ गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
दिल्ली से सटी गाजियाबाद की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. खासतौर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है. यूपी गेट यानि कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यही से दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि प्रदर्शन के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए UP गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. यहां 24 घंटे भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी.
सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए डेढ़ सौ से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी UP गेट पर लगाई गई है. इसके साथ ही लोकल इंटेलीजेंस यूनिट की टीम को भी तैनात किया गया है जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर बातचीत की जा रही है, ताकि दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की परेशानी न हो. यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है.
पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी गतिविधि पर तत्काल सूचित करने की निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का आवागमन का प्रमुख मार्ग यूपी गेट है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के माध्यम से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचते हैं. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए UP गेट पर किसी तरह से यातायात प्रभावित न हो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं. इससे यातायात का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है.
इसके साथ ही रिंग रोड से प्रगति मैदान टनल होते हुए इंडिया गेट और मध्य दिल्ली में प्रवेश करने वाले मार्ग को बंद किए जाने से भी यातायात पर असर पड़ा है. रिंग रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. इससे नौकरीपेशा लोगों के साथ अन्य यात्रियों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली में बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध व डायवर्जन
10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में प्रदर्शन और सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक बस सेवाओं के संचालन में बदलाव किया गया है.
• नई दिल्ली एवं जंतर-मंतर क्षेत्र: जंतर-मंतर के आसपास की सड़कों व नई दिल्ली जिले की मुख्य आर्टिरियल रोड्स पर बस सेवाएं प्रतिबंधित एवं पुलिस दिशा-निर्देशों के तहत डायवर्ट रहेंगी.
• स्कूल बस सेवाएं निलंबित: सरदार पटेल विद्यालय (लोधी एस्टेट) के लिए संचालित होने वाले सभी 25 बस रूटों पर बस सेवा पूरी तरह बंद रहेगी.
• प्रभावित डिपो: नेहरू प्लेस, सुखदेव विहार, कालकाजी, मायापुरी, नारायणा, सुभाष प्लेस, BBM, रोहिणी-II, हसनपुर और नंदनगरी डिपो की बसों के रूट डायवर्ट रहेंगे.
• यात्रियों को सलाह: यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नई दिल्ली क्षेत्र में यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी अवश्य देखें.
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