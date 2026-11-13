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एचईसी के भविष्य पर संकट के बादल, नई कंपनी तय करेगी कर्मचारियों की नौकरी : श्रमिक संगठनों के विरोध के बीच मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात

भारी पुलिस बल की तैनाती ( Etv Bharat )

रांची: कभी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) एक बार फिर अपने अस्तित्व और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चर्चा में है. कंपनी की आर्थिक स्थिति का आकलन करने और आगे की प्रक्रिया तय करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने कमान संभाल ली है.

उनके मुख्यालय पहुंचने के साथ ही कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों और वित्तीय स्थिति का पूरा ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच कर्मचारियों की नौकरी और वर्षों से लंबित वेतन को लेकर चिंता बढ़ गई है. श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में अंतरिम समाधान पेशेवर ने साफ कर दिया कि छह नवंबर से पहले का बकाया वेतन उनके स्तर से भुगतान नहीं किया जाएगा.