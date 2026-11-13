एचईसी के भविष्य पर संकट के बादल, नई कंपनी तय करेगी कर्मचारियों की नौकरी : श्रमिक संगठनों के विरोध के बीच मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात
रांची में श्रमिकों के आंदोलन के मद्देनजर एचईसी मुख्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 13, 2026 at 11:24 AM IST
रांची: कभी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) एक बार फिर अपने अस्तित्व और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चर्चा में है. कंपनी की आर्थिक स्थिति का आकलन करने और आगे की प्रक्रिया तय करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने कमान संभाल ली है.
उनके मुख्यालय पहुंचने के साथ ही कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों और वित्तीय स्थिति का पूरा ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच कर्मचारियों की नौकरी और वर्षों से लंबित वेतन को लेकर चिंता बढ़ गई है. श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में अंतरिम समाधान पेशेवर ने साफ कर दिया कि छह नवंबर से पहले का बकाया वेतन उनके स्तर से भुगतान नहीं किया जाएगा.
इस अवधि की बकाया राशि के लिए कर्मचारियों को अलग से दावा प्रस्तुत करना होगा. इसके लिए निर्धारित फॉर्म में अपना पद, वेतन और कंपनी से मिलने वाली अन्य बकाया राशि का विवरण देना होगा. छह नवंबर के बाद काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर समाधान प्रक्रिया के तहत निर्णय होगा. वहीं, कंपनी के अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों को नौकरी पर रखना है या नहीं, इसका फैसला नई कंपनी करेगी.
जमीन से लेकर मशीनरी तक का होगा हिसाब
एचईसी की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए कंपनी की चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इसमें जमीन, आवासीय क्वार्टर, भवन, प्लांट, मशीनरी, बैंक खाते, कर्मचारियों की संख्या और विभिन्न मदों में बकाया राशि का विवरण शामिल होगा. कंपनी की जमीन और आवासीय परिसरों पर हुए अवैध कब्जों की भी जानकारी जुटाई जाएगी. इस कवायद से कंपनी की वास्तविक संपत्ति और उस पर मौजूद आर्थिक बोझ का आकलन किया जा सकेगा.
दो हजार करोड़ से अधिक की देनदारी
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एचईसी पर कुल देनदारियां दो हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही हैं. इसमें केंद्र सरकार के कर्ज और ब्याज, बिजली-पानी के बिल, सीआईएसएफ का भुगतान, कर्मचारियों का वेतन और भविष्य निधि से जुड़ी राशि शामिल है. मार्च 2025 तक कंपनी की नेटवर्थ 1594.32 करोड़ रुपये बताई गई थी. ऐसे में कंपनी की आर्थिक स्थिति का आकलन आगे की प्रक्रिया के लिए अहम होगा.
यूनियन आमने-सामने, मुख्यालय पर पुलिस की तैनाती
आईआरपी की कार्यशैली और कंपनी के रिकॉर्ड से जुड़े फैसलों को लेकर श्रमिक संगठनों में नाराजगी है. गुरुवार को प्रमुख श्रमिक यूनियनों के नेताओं ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई थी. यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड मुख्यालय से बाहर नहीं ले जाने दिए जाएंगे. सभी श्रमिक संगठनों ने 13 नवंबर को मुख्यालय के समक्ष आंदोलन करने का निर्णय लिया है.
श्रमिकों के बढ़ते आक्रोश और विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए मुख्यालय के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है. अब एचईसी के कर्मचारियों की निगाहें समाधान प्रक्रिया और अपनी वर्षों की मेहनत के बदले लंबित वेतन के भुगतान पर टिकी हैं.
श्रमिक संघ के महामंत्री रमाशंकर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य और वर्षों से लंबित वेतन को लेकर इस तरह की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी. केंद्र सरकार को एचईसी के मामले में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. कर्मचारियों ने वर्षों तक कंपनी के लिए काम किया है, ऐसे में उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा को लेकर यूनियन अपना विरोध जारी रखेगी.
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