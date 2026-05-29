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देहरादून: चिलचिलाती गर्मी में सहस्त्रधारा में जुटा सैलानियों का हुजूम, बहती जल धारा में खुद को कर रहे तरोताजा

" लखनऊ के मुकाबले देहरादून का तापमान बहुत अच्छा है. वहां पर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन सहस्त्रधारा का पानी बहुत ठंडा है. ऐसे में यहां आकर मुझे काफी अच्छा लगा. "- साधना गुप्ता, पर्यटक, लखनऊ

पर्यटकों को उत्तराखंड की शांत वादियां खूब भाती है. यही वजह है कि हर साल करोड़ों की संख्या पर्यटक उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में घूमने आते हैं. इन्हीं पर्यटक स्थलों में सहस्त्रधारा भी शामिल है. जहां इनदिनों पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है. यहां मौजूद गंधक के जलस्रोत की वजह से सहस्त्रधारा देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है. ऐसे में जान लेते हैं कि सहस्त्रधारा की मौजूदा स्थिति क्या है और देश के मैदानी राज्यों से देहरादून आए लोगों को कितना भा रहा है सहस्त्रधारा?

देहरादून: देश के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. ऐसे में खासकर मैदानी राज्यों में रहने वाले लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं. ताकि, गर्मी से राहत मिल सके. इसी कड़ी में देहरादून स्थित सहस्त्रधारा में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. जो बहती जल धारा में स्नान कर खुद को तरोताजा कर रहे हैं. साथ ही यहां आकर गर्मी से काफी राहत भी महसूस कर रहे हैं.

"देहरादून में ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही है. मैं पिछले दो दिन से रुकी हुई हूं. यहां का तापमान इतना बेहतर है कि रात के समय एसी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. सहस्त्रधारा में काफी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है."- मोनिका, पर्यटक, लखनऊ

चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए सहस्त्रधारा में उमड़े पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

"रांची में चिलचिलाती धूप है, वहां पर सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन देहरादून में दोपहर के समय भी गर्मी का उतना अहसास नहीं हो रहा है. सहस्त्रधारा हमें काफी ज्यादा पसंद आया. ऐसे में हम चाहते है कि रांची को छोड़कर देहरादून के सहस्त्रधारा की तरफ ही शिफ्ट हो जाएं."- अनूप, पर्यटक, रांची, झारखंड

सहस्त्रधारा में पानी में मस्ती करते बच्चे (फोटो- ETV Bharat)

"हम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां घूमने आए हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. सहस्त्रधारा का पानी बहुत ठंडा है, जिससे हमें गर्मी से राहत मिल रही है."- लक्ष्मण, पर्यटक, रांची

अपने परिवार संग नहाता बच्चा (फोटो- ETV Bharat GFX)

"गुजरात में तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां काफी ज्यादा राहत है. यहां आकर हमें काफी अच्छा लगा, हमारा पूरा पैसा वसूल हो गया. सहस्त्रधारा में एक दिन रुकने का प्लान था, लेकिन अब हम दो दिन यहां रुककर जाएंगे."- भावना, पर्यटक, सूरत, गुजरात

अपने बच्चों संग ठंडे का पानी लुत्फ उठाती महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

"सहस्त्रधारा बहुत अच्छी जगह है. जबकि, फरीदाबाद में बहुत ज्यादा गर्मी है. ऐसे में हम यहां काफी एंजॉय कर रहे हैं. क्योंकि, यहां पानी भी अच्छा है और माहौल भी काफी बेहतर है. हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं. सहस्त्रधारा में एंजॉय करने के बाद शाम के समय मसूरी भी घूमने जाएंगें."- अंकिता, पर्यटक, फरीदाबाद, हरियाणा

सहस्त्रधारा जलस्रोत में नहाते सैलानी (फोटो- ETV Bharat)

"मुझे लगा था कि यहां का तापमान और ज्यादा कम होगा, लेकिन यहां का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. इसके अलावा सहस्त्रधारा में भीड़ काफी ज्यादा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सभी लोग यहीं आ गए हैं. अगर किसी को परिवार के साथ दो दिन का ट्रिप करना है, तो ये सबसे अच्छी जगह है."- आंचल, पर्यटक, दिल्ली

क्यों प्रसिद्ध है सहस्त्रधारा? देहरादून का सहस्त्रधारा विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है. जो अपने गंधक (सल्फर) के पानी के प्राकृतिक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है. जिसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं. यही वजह है कि लाखों की संख्या में सैलानी गंधक के पानी में स्नान करने के लिए सहस्त्रधारा का रुख करते हैं.

चर्म रोग के लिए फायदेमंद: सहस्त्रधारा के गंधक यानी सल्फर युक्त पानी खासकर चर्म रोग जैसे छोटे दाने, घमोरियां, इचिंग के दौरान काफी फायदेमंद है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति स्किन से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित है, तो वो देहरादून स्थित सहस्त्रधारा आ सकता है. जहां मौजूद गंधक स्रोत में नहा सकता है.

गंधक स्रोत कितना फायदेमंद है? इस सवाल पर आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. अर्चना कोहली ने गंधक पानी के फायदे बताए.

स्किन और पेट रोग के लिए फायदेमंद गंधक (फोटो- ETV Bharat GFX)

प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत इस पर्यटन स्थल में झरने और मनमोहक जलप्रपात मौजूद हैं. जहां चट्टानों से रिसकर निकलने वाले पानी में गंधक पाया जाता है. यहां पानी चूना पत्थर की दरारों और चट्टानों से होकर बहता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक साथ सैकड़ों धाराएं गिर रही हों.

यहां नदी में पानी को रोक कर छोटे-छोटे तालाब बनाए गए हैं. जिसमें गर्मियों को लोग गोते लगाते और झरनों के नीचे नहाते नजर आते हैं. यहां पर सहस्रधारा रोपवे भी मौजूद है, जहां से आप प्राकृतिक नजारों का दीदार एरियल व्यू से कर सकते हैं. गर्मियों के मौसम में यहां फुटफॉल काफी बढ़ जाता है. जिससे यहां चहल पहल देखने को मिलती है.

गंधक स्रोत के फायदे (फोटो- ETV Bharat GFX)

कहां पर है सहस्त्रधारा? सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल देहरादून के घंटाघर से करीब 14 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. जो राजपुर गांव और मालदेवता के बीच बसा है. यहां पहुंचने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन या शहर के अन्य कोने से ओला, उबर या निजी टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं.

इसके अलावा आईएसबीटी और गांधी पार्क के पास से सहस्रधारा के लिए बसें और ऑटो-रिक्शा चलते रहते हैं. जो किफायती होने के साथ सस्ता भी है. अगर आप यहां घूमने आना चाहते हैं, तो सबसे सही समय मार्च से जून यानी गर्मियों का मौसम माना जाता है. जबकि, मानसून यानी बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है. जिससे यहां नहाना सुरक्षित नहीं माना जाता है.

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