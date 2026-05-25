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ज्येष्ठ महीने में मां काली के इस मंदिर में दर्शन से संतान की होती है प्राप्ति, जानिए क्या है महिमा

इंद्रोली गांव स्थित मां काली का मंदिर ( फोटो- ETV Bharat )

जौनसार बावर के जनजातीय क्षेत्र के चकराता से करीब 10 किलोमीटर दूर इंद्रोली गांव स्थित है. माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में ज्येष्ठ महीने में मां काली विराजमान हुई थी, तब से लेकर लगातार ज्येष्ठ महीने के हर रविवार को मां काली के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है.

विकासनगर: उत्तराखंड 'देवभूमि' के नाम से विश्व में विख्यात है. यहां पर गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियां कल-कल बहती है, तो तमाम देवी-देवताओं के मंदिर भी यहां मौजूद हैं. जिस वजह से इस भूमि को देवी-देवताओं का वास स्थल भी माना जाता है. अक्सर देव स्तुतियों में ढोल दमाऊं, शंखनाद की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है.

वैसे तो सालभर श्रद्धालु देवी के दर्शनों को पंहुचते हैं, लेकिन ज्येष्ठ महीने का बड़ा ही महत्व माना जाता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि मां के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मन्नत मागंते है, उनकी मन्नत पूरी होती है.

मां काली के छत्र और देव निशान (फोटो- ETV Bharat)

यहां निसंतान दंपत्ति भी मां के दरबार में संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो हर साल ज्येष्ठ महीने के रविवार को मां के दर पर हाजिरी लगाते हैं. यहां माता रानी का प्रसाद आटा, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है. जिसे स्थानीय भाषा में 'कढाह' कहते हैं, यही प्रसाद श्रद्वालुओं को दिया जाता है.

मां काली के मंदिर में भक्त (फोटो- ETV Bharat)

"मैं काफी समय से बीमार थी. इस दौरान अपने आराध्य महासू देवता और मां काली से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की. आज मैं परिवार के साथ मां के दरबार में आई हूं. जो भी मां से सच्ची श्रद्धा से मन्नतें मागते हैं, उनकी मनोकामनाएं मां काली पूरी करती है."- महिला श्रद्धालु, उत्तरकाशी

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के सभी लोग ज्येष्ठ महीने के पहले रविवार से मंदिर आते हैं और मां काली के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं. उनका कहना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है, वो कभी खाली वापस नहीं जाता है.

"सैकड़ों साल पहले ज्येष्ठ महीने में इंद्रोली गांव में मां काली विरामान हुई थी, तब से लगातार मां के दरबार में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. मां काली का छत्र पूरे जौनसार में भ्रमण के लिए श्रद्धालु ले जाते हैं. मां का काफी चमत्कार है. चावल के दाने से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती है."- पंडित संतराम जोशी

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