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कृष्ण जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक, पिछले साल के मुकाबले इनके बढ़े दाम

बच्चों के पोशाक की कीमतों में इजाफा: इतना ही नहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को कृष्ण या फिर राधा भी बनाते हैं, इसके लिए उसके पोशाक भी खरीदने हैं, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस साल बच्चों के लिए बिक रहे अलग-अलग डिजाइन के ड्रेस के दामों में भी 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी होती हुई है.

इस बार बाजार में बाल स्वरूप कृष्ण के लिए आई आकर्षक चीजें: इस बार बाजार में बाल स्वरूप कृष्ण के लिए कई नई और आकर्षक चीजें देखने को मिल रही हैं. जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है. जिसमें मुख्य रूप से डिजाइनर पोशाक, झूले, सिंहासन, आभूषण, मुकुट और मोर पंख शामिल है. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल लड्डू गोपाल के पोशाक समेत अन्य चीजों के दामों में करीब 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

दरअसल, कुछ दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार सेल में कमी आई है. कुल मिलाकर साल में एक बार आने वाला कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों की भीड़ इस बात को बयां कर रही है कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है यही वजह है कि वो बढ़-चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं.

बता दें कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में लोग देहरादून के पल्टन बाजार और आसपास के क्षेत्रों में जन्माष्टमी की खरीदारी जोरो शोरों से कर रहे हैं. शाम के समय दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. जहां महिलाएं और परिवार बच्चों को राधा-कृष्ण के रूप में सजाने और घर पर लड्डू गोपाल की पूजा की तैयारी में जुटे हैं, तो बाजार में मौजूद दुकानदारों के अलग-अलग राय दिखाई दे रहे हैं.

देहरादून: देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 की धूम देखी जा रही है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजारों में भी कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित चीजों को खरीदने के लिए खरीदारों की भीड़ उमड़ी हुई है. इस पर्व को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में बाल गोपाल की पोशाक, झूले, मुकुट और सजावट की सामग्री बेचने वाली दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखने को मिली. खरीदारी करने आए लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है.

जन्माष्टमी पर होता है बड़ा व्यापार: जन्माष्टमी सिर्फ आस्था का त्योहार नहीं है. बल्कि, स्थानीय व्यापार के लिए भी व्यापार का एक बड़ा अवसर होता है. जिसके लिए करीब 15 दिन से एक महीने पहले ही तैयारी में जुट जाते हैं. ताकि, कृष्ण जन्माष्टमी नजदीक आते-आते लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार चीजों को उपलब्ध करा सकें.

ऐसे में 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है. उससे पहले ही बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है. खास बात ये है कि पिछले साल के मुकाबले पोशाक समेत अन्य चीजों के दामों में बढ़ोतरी होने के बावजूद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. खासकर शाम होते ही बाजारों में राधा-कृष्ण के गीत, सजावट और खरीदारों की चहल-पहल से त्योहारी माहौल और ज्यादा रंगीन हो जाता है.

कृष्ण जन्माष्टमी पर खरीदारी करतीं महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

क्या बोले व्यापारी? वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए व्यापारी प्रतीक मैनी ने कहा कि हर साल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. क्योंकि, हर किसी की इच्छाएं होती है कि वो अपने बच्चों को कृष्ण या राधा बनाएं. यही वजह है कि उसी अनुसार लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं.

इस बार जन्माष्टमी के मद्देनजर लोगों में अलग-अलग तरीके के कपड़े खरीदने का काफी ज्यादा रुझान देखा जा रहा है. मुख्य रूप से राधे नाम प्रिंट वाले पोशाक, मोरपंखी कुर्ती, अलग-अलग रंगों के धोती की डिमांड काफी ज्यादा है. इतना ही नहीं बच्चों के साथ ही युवा लोग भी इस कलर की ओर बढ़ रहे हैं और वो जन्माष्टमी से संबंधित होती भी डिमांड कर रहे हैं.

राधा कृष्ण की खूबसूरत तस्वीर (फोटो- ETV Bharat)

"पिछले साल के मुकाबले इस साल लोगों में खरीदारी को लेकर काफी ज्यादा रुझान देखा जा रहा है. हां ये जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले दामों में करीब 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है."- प्रतीक मैनी, व्यापारी

ऑनलाइन व्यापार से घट रही ऑफलाइन सेल: वहीं, व्यापारी गौरव ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान अच्छा काम और बाजारों में अच्छी रौनक रहती है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन से सेल कम हो गई है.

"पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार में 50-60 फीसदी ग्राहक ही मौजूद है, लेकिन जो लोग भी बाजार में आ रहे हैं. वो कान्हा के वस्त्र, झूला लेकर जा रहे हैं. हालांकि, ग्राहक अच्छी क्वालिटी और बेहतर चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं. जिस तरह से महंगाई बड़ी है उसे अनुसार समान थोड़े महंगे हुए हैं."- गौरव, व्यापारी

पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ी सेल: व्यापारी इरशाद ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी अच्छी सेल हो रही है. हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में लड्डू गोपाल के पोशाक झूला समेत अन्य चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है. साथ ही बताया कि इस साल पिछले साल के मुकाबले नई-नई चीज भी बाजारों में आई है, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है.

बाल कृष्ण के पोशाक (फोटो- ETV Bharat)

"लड्डू गोपाल के वस्त्र में कुंदन वर्क काफी ज्यादा डिमांड में है. इसके साथ ही जिन वस्त्रों में मोर पंख लगा हुआ है, उसकी डिमांड भी लोगों में काफी ज्यादा है."- पूजा, व्यापारी

इस साल दामों में बढ़ोतरी: पूजा ने बताया कि नए-नए तरह के लड्डू गोपाल के लिए झूले आए हुए हैं, जिसको भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं. साथ ही बताया कि पिछले साल किम करते इस साल लोगों की डिमांड में कमी देखी गई है. हां ये जरूर है कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीजों के दामों में बढ़ोतरी जरूरी है.

लड्डू गोपाल की मूर्ति और झूले (फोटो- ETV Bharat)

"मैंने ऑनलाइन लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस मंगवाई है, लेकिन मैं बाजार में मोरपंखी खरीदने आई हूं. कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हूं. मैंने लड्डू गोपाल के साथ ही घर में छोटे बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदे हैं."- लक्ष्मी देवी, ग्राहक

क्या बोलीं ग्राहक नीमा? इसके अलावा लड्डू गोपाल के लिए पोशाक और झूला समेत चीज खरीदने पलटन बाजार पहुंची नीमा भंडारी ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है. वो खुद लड्डू गोपाल के लिए पालना और उनके सिंगर की सामान खरीदने के लिए आई है.

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