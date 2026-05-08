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अबूझमाड़ में हेवी नक्सल डंप बरामद, बीएसएफ के जवानों को मिली सफलता

नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. भारी संख्या में नक्सल डंप बरामद किया गया है.

Naxal Plot Foiled in Abujhmad
अबूझमाड़ में नक्सल साजिश फेल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
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नारायणपुर: नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी नारायणपुर अबूझमाड़ सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज गति से चल रहा है. फोर्स की तरफ से डीमाइनिंग और सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अबूझमाड़ के जंगलों में बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 135वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर कोहकामेटा थाना क्षेत्र के ग्राम टोके उपरपारा के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन में फोर्स को भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप बरामद हुआ है. फोर्स की इस कार्रवाई से नक्सलियों की बड़ी प्लानिंग फेल हो गई.

खुफिया सूचना पर फोर्स की कार्रवाई

एफजीटी नारायणपुर से मिले इंटेल पर बीएसएफ के जवानों ने यह कार्रवाई की है. यह अभियान थाना कोहकामेटा अंतर्गत ग्राम टोके (उपरपारा) के सुदूर और घने वन क्षेत्र में चलाया गया, जहां नक्सलियों द्वारा लंबे समय से हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखे जाने की सूचना थी. पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और नक्सली डंप को बरामद कर लिया.

Naxal Dump Recovered in Abujhmad
नक्सल डंप बरामद करते बीएसएफ के जवान और अधिकारी (ETV BHARAT)

कई हथियार और विस्फोटक बरामद

बरामद सामग्री में .315 राइफल, 12 बोर राइफलें, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जिंदा कारतूस, विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, ट्रिगर मैकेनिज्म और संचार उपकरण बरामद किया गया है. फोर्स के जवानों ने आईईडी विस्फोट के खतरे के मद्देनजर यह ऑपरेशन चलाया. अधिकारियों के अनुसार बरामद हथियार और विस्फोटक सामग्री का उपयोग नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कर सकते थे. BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के चलते नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम करने में सफलता मिली है.

Naxal dump in forest of Abujhmad
अबूझमाड़ के जंगल में नक्सल डंप (ETV BHARAT)

नक्सल अभियान आगे भी रहेगा जारी

नारायणपुर के घने जंगलों में की गई यह कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. लगातार चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियानों से नक्सलियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.

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अबूझमाड़ में नक्सल गतिविधि
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