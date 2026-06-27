नारायणपुर में मानसून की झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही
नारायणपुर में मानसून की पहली बारिश होने से लोग खुश हैं. लेकिन आकाशीय बिजली गिरने की घटना ने टेंशन बढ़ा दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 27, 2026 at 9:06 PM IST
नारायणपुर: जिले में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी. शनिवार दोपहर करीब तीन बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी-तूफान, गरज-चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश हुई. इस बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं धान की खेती की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं रही.
लेकिन इसी बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने एक बड़ा हादसा भी कर दिया. नारायणपुर जिले मुख्यालय स्थित ओरछा विकासखंड के समग्र शिक्षा कार्यालय पर बिजली गिरने से भीषण आग लग गई, जिसमें कार्यालय का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया. हालांकि, शनिवार का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई.
मानसून की बारिश से लोगों में खुशी
नारायणपुर जिले में पिछले कई दिनों से किसान और आमजन मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. शनिवार दोपहर लगभग तीन बजे अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज हवाओं, गरज-चमक तथा मूसलाधार बारिश के साथ मानसून ने जिले में प्रवेश किया. बारिश शुरू होते ही लोगों ने राहत की सांस ली. लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे जिलेवासियों को मौसम के इस बदलाव ने काफी राहत पहुंचाई.
जिले के किसान वर्ग के लिए यह बारिश बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है. धान की खेती पर आधारित नारायणपुर जिले के किसान लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे. मानसून की पहली प्रभावी बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है और अब कृषि कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
बारिश आई परेशानी भी लाई
बारिश अपने साथ खुशियां ही नहीं, बल्कि एक बड़ी मुसीबत भी लेकर आई. ओरछा विकासखंड के राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय परिसर में आकाशीय बिजली गिरने से अचानक भीषण आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली गिरने के तुरंत बाद कार्यालय भवन से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. आग इतनी भयानक थी कि मूसलाधार बारिश होने के बावजूद उस पर तत्काल नियंत्रण नहीं पाया जा सका. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आगजनी की इस घटना में कार्यालय में रखे कंप्यूटर, अलमारियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज, किताबें तथा अन्य शासकीय सामग्री जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई.गनीमत रही कि शनिवार को साप्ताहिक अवकाश थी. ऑफिस में कोई नहीं था. इसलिए बड़ी जनहानि टल गई.
नारायणपुर जिले में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने जहां किसानों और आम नागरिकों को राहत और खुशी दी है, वहीं आकाशीय बिजली की इस घटना ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता को भी उजागर किया है.