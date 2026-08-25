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यूपी के 75 जिलों में झमाझम; आज भी इन जिलों में बारिश का अलर्ट, वाराणसी-अमेठी में स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज, 5 बैराज खतरे की निशान के ऊपर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

15% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 24 अगस्त तक अनुमानित बारिश 548 मिलीमीटर के सापेक्ष 468 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 15% कम है. पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.7 मिली मीटर के सापेक्ष 6.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 11% कम है.

मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, वहीं लगभग 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, रायबरेली, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

लखनऊ/वाराणसी/अमेठी: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है. सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में झमाझम बारिश हुई इसके अलावा, बस्ती, अयोध्या, सोनभद्र, इटावा, अलीगढ़, आगरा, बांदा, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी जिले में तेज बारिश हुई. भीषण बारिश को देखते हुए प्रदेश के जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं.

उत्तर प्रदेश में जारी लगातार बारिश के कारण प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. इस समय उत्तर प्रदेश की गंगा, घाघरा और टोंस नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

कछला ब्रिज, बदायूं 162.53 मीटर, बलिया 58.93 मीटर, अयोध्या 92.84 मीटर, तुर्तीपार, बलिया 64.37 मीटर, चाकघाट, प्रयागराज 93.60 मीटर

इन सभी स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. तुर्तीपार और चाकघाट में जलस्तर गिरावट की प्रवृत्ति में है.

यूपी के सभी जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में झमाझम का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

शाहजहांपुर सबसे गर्म: सोमवार को उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने के साथ आगामी 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भाग में कही-कहीं बहुत तेज बारिश होने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश के पश्चिमी भाग में पछुआ हवाओं की सक्रियता बढ़ने से बारिश की तीव्रता में उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना है.

यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

बनारस में जमकर बरसे बदरा: काशी में सावन के अंतिम सोमवार पर बारिश जमकर देखने को मिली. भारी बारिश ने जहां मौसम का मिजाज बदला, वहीं चारों तरफ पानी भरने से शहर के अधिकांश इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश देर रात तक जारी रही और अगले दिन सुबह के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है. जिसकी वजह से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को भी प्रशासन ने बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.

अमेठी में आज सभी स्कूल बंद: जिले में लगातार हो रही तेज बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी संजय चौहान ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय आज बंद रहेंगे.



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