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भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह! तैयार फसलों पर ओला गिरने से किसानों की बढ़ी चिंता, सरकार से की मुआवजे की मांग

रामपुर में भारी ओलावृष्टि से भसलें तबाह ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: मानसून के बाद पोस्ट मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. रामपुर बुशहर के ज्यूरी और सराहन क्षेत्रों में शनिवार (10 अक्टूबर) शाम हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर ओले गिरने से किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई. वहीं, ज्यूरी-गानवी सड़क पर पेरी नाले के पास भारी मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है. इसके चलते छह पंचायतों का संपर्क प्रभावित हुआ है.

तैयार फसलों पर गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता ज्यूरी और आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने मटर, राजमाह, ओगला और चलाई सहित अन्य फसलें तैयार की थीं. किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन अचानक हुई भारी ओलावृष्टि ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं. फसलों को हुए नुकसान से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाने की आशंका है. अब प्रभावित किसान प्रशासन से नुकसान का आकलन कर और उचित सहायता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं.