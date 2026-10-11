भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह! तैयार फसलों पर ओला गिरने से किसानों की बढ़ी चिंता, सरकार से की मुआवजे की मांग
ज्यूरी-सराहन में ओलावृष्टि से मटर, राजमा और चलाई की फसलों को भारी नुकसान. इस नाले में मलबा आने से छह पंचायतों का संपर्क कटा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:57 AM IST
रामपुर बुशहर: मानसून के बाद पोस्ट मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. रामपुर बुशहर के ज्यूरी और सराहन क्षेत्रों में शनिवार (10 अक्टूबर) शाम हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर ओले गिरने से किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई. वहीं, ज्यूरी-गानवी सड़क पर पेरी नाले के पास भारी मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है. इसके चलते छह पंचायतों का संपर्क प्रभावित हुआ है.
तैयार फसलों पर गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता
ज्यूरी और आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने मटर, राजमाह, ओगला और चलाई सहित अन्य फसलें तैयार की थीं. किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन अचानक हुई भारी ओलावृष्टि ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं. फसलों को हुए नुकसान से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाने की आशंका है. अब प्रभावित किसान प्रशासन से नुकसान का आकलन कर और उचित सहायता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं.
स्थानीय निवासी सुरेश ने बताया कि, उनके खेतों में मटर, राजमा, ओगला और चौलाई की फसलें तैयार थीं. ओलावृष्टि के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि किसानों ने कई महीनों तक मेहनत कर फसलें तैयार की थीं, लेकिन मौसम की मार ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया. इस वजह के क्षेत्र के अन्य किसान भी परेशान हैं.
भारी ओलावृष्टि से किसान परेशान
स्थानीय निवासी सरोज के अनुसार, "सराहन क्षेत्र में शनिवार शाम करीब छह बजे भारी ओलावृष्टि हुई. अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. क्षेत्र के किसानों को आशंका है कि ओलावृष्टि से फसलों की पैदावार प्रभावित होगी और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है."
पेरी नाले में मलबा आने से छह पंचायतें प्रभावित
वहीं, स्थानीय चारूल ने बताया कि ज्यूरी-गानवी सड़क पर पेरी नाले के पास भारी मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है. इससे क्षेत्र की छह पंचायतों का संपर्क प्रभावित हुआ है. सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है. ऐसे में क्षेत्र के लोगों को मार्ग बहाल होने का इंतजार है. ओलावृष्टि और सड़क बाधित होने की घटनाओं ने क्षेत्र के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. प्रभावित किसानों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से स्थिति का जायजा लेने, फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और सड़क को जल्द बहाल करवाने की उम्मीद जताई है.
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