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भारी ओलावृष्टि से सेब बागान तबाह, मेहनत पर फिरा पानी, बागवान जल्द से जल्द यहां दें नुकसान की सूचना

हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने से बागवान-किसान परेशान.

hailstorms in Himachal destroyed apple orchards
हिमाचल में भारी ओलावृष्टि से सेब बागान तबाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 5:52 PM IST

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रामपुर बुशहर: हिमाचल में मौसम ने अचानक से करवट ली है. अप्रैल महीने में प्रदेश के कई जिलों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का दौर जारी है. शिमला जिले में भी भारी ओलावृष्टि ने सबकुछ बर्बाद करके रख दिया है. कुमारसैन, नवार घाटी और आनी में रविवार को हुई भारी ओलावृष्टि ने सेब बागवानों की कमर तोड़ कर रख दी है. इस प्राकृतिक आपदा ने सेब के पौधों और नई फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे बागवानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.

स्थानीय बागवानों ने बताया कि, रविवार को क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते पूरा क्षेत्र बर्फ की तरह सफेद चादर में ढक गया. उन्होंने बताया कि इस समय सेब के पेड़ों पर फूल और छोटे फल लगने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अचानक आई ओलावृष्टि ने इन्हें बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. कई स्थानों पर सेब के पौधों की टहनियां टूट गईं और फलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे इस वर्ष उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है.

hailstorms in Himachal destroyed apple orchards
भारी ओलावृष्टि से सेब बागान को भारी नुकसान (ETV Bharat)

'बागवानी पर निर्भर करता है साल भर का जीवन'

क्षेत्र के बागवान इस तबाही को देखकर काफी चिंतित हैं. आनी के बागवान चमन शर्मा ने बताया कि, "इस वर्ष बार-बार हो रही ओलावृष्टि ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है. मौसम के बदलते मिजाज के कारण खेती करना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है. सेब की फसल ही सालभर की आय का मुख्य स्रोत होती है. हम पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी ओलावृष्टि सब कुछ बर्बाद कर देती है. हमारा पूरा परिवार इसी फसल पर निर्भर करता है."

ओलावृष्टि से बढ़ी चिंता, सरकार से मुआवजे की मांग

प्रभावित बागवानों भजन दास, सबीरदास ने प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय पर सहायता नहीं मिली तो कई परिवार आर्थिक संकट में घिर सकते हैं. इस आपदा के बाद बागवानों के सामने कई परेशानी खड़ी है. आने वाली फसल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और किसान अब आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि आगे मौसम उनका साथ दे.

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ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान (ETV Bharat)

वहीं, उद्यान विभाग रामपुर में कार्यरत उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर प्रवीन मेहता ने बताया कि, यदि इसी तरह मौसम में अस्थिरता बनी रही तो सेब उत्पादन पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है. जहां पर ओलावृष्टि हुई है, वहां पर विभाग की टीम जाएगी और नुकसान का आकलन करेगी

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कुमारसैन, नवार घाटी और आनी में भारी ओलावृष्टि (ETV Bharat)

ओलावृष्टि से नुकसान पर बागवानों के लिए अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में हालिया ओलावृष्टि से सेब बागवानों को हुए नुकसान के बीच सरकार और बागवानी विभाग ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले बागवानों को समय पर सूचना देने के लिए जागरूक किया गया है, ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके. बागवानी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन बागवानों के बगीचों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, वे 24 से 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी जरूर दें. सूचना न देने या देरी होने पर बीमा दावा प्रभावित हो सकता है.

कैसे और कहां दें सूचना?

बागवान अपने नजदीकी बागवानी कार्यालय में जाकर लिखित आवेदन के माध्यम से नुकसान की सूचना दे सकते हैं. समय पर दी गई सूचना ही आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य होगी. सूचना मिलने के बाद बागवानी विभाग और बीमा कंपनी की संयुक्त टीम मौके पर निरीक्षण करेगी. इस दौरान नुकसान की मात्रा, प्रभावित क्षेत्र और ओलावृष्टि की तीव्रता का आकलन किया जाएगा. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा तय किया जाएगा और पात्र बागवानों को भुगतान किया जाएगा.

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य

  1. खराब मौसम से फसल उत्पादन प्रभावित होने पर किसानों के लिए जोखिम को कम करना.
  2. मुख्य रूप से बागवानी, वृक्षारोपण और कुछ व्यावसायिक फसलें शामिल.
  3. मुआवजा व्यक्तिगत नुकसान के आकलन के बजाय मौसम संबंधी मापदंडों (संदर्भ मौसम स्टेशनों का उपयोग करके) पर आधारित.
  4. इस योजना का उपयोग अक्सर फलों, सब्जियों और मसालों को अप्रतिबंधित प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए लक्षित कवरेज प्रदान करने के लिए.

नुकसान के फोटो और वीडियो सबूत संभाल कर रखें

बागवानी विभाग का कहना है कि, सूचना देने में देरी न करें, वरना दावा खारिज हो सकता है. समय पर सूचना मिलने पर नियमानुसार पूरा लाभ मिलेगा. बागवानी विभाग ने बागवानों से अपील की है कि वे समय रहते नुकसान की सूचना दें, ताकि योजना का पूरा लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई हो. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना यह भारत में सरकार द्वारा समर्थित एक बीमा कार्यक्रम है, जिसे किसानों को प्रतिकूल मौसम स्थितियों अत्यधिक/कम वर्षा, उच्च तापमान, तेज हवाएं, पाला या ओलावृष्टि के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है.

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Last Updated : April 6, 2026 at 5:52 PM IST

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