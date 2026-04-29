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बूंदी के तालेड़ा में जमकर गिरे ओले, गांवों में बिछी सफेद चादर

दिन भर तेज गर्मी के बाद शाम को अचानक काले घने बादल छाए और फिर तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई.

A blanket of hailstones covers the Taleda region.
तालेड़ा क्षेत्र में बिछी ओलों की चादर (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:48 PM IST

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बूंदी: जिले के तालेड़ा उपखंड में बुधवार शाम मौसम अचानक पलटा. दिनभर की भीषण गर्मी के बाद शाम को आंधी आई, फिर काले घने बादलों ने आसमान ढक लिया. इसके बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ, जो काफी देर तक चला. मोटे ओले गिरे. कई गांवों में देखते ही देखते ओलों की सफेद चादर बिछ गई. क्षेत्र में पलटे मौसम ने जहां गर्मी से राहत दी. वहीं, कई जगहों पर फसलों को नुकसान का अंदेशा है. साथ ही शादी समारोह में भी खलल पड़ी. कई जगह शामियाने फट गए.

ग्रामीणों ने बताया कि तालेड़ा क्षेत्र के ठीकरिया चारणान, सफ्तीजा, जरखोदा, मांगली, गुमानपुरा कांटा, बरून्धन और सीतापुरा समेत कई गांवों में ओले गिरे. कुछ ही मिनटों में सड़कों, घरों की छतों और खेतों में ओलों की मोटी परत जम गई. इससे पूरा इलाका ओलों की चादर से ढक गया. ओलों की रफ्तार और आकार इतना बड़ा था कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छिपना पड़ा. किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी गई. बेमौसम बरसात और ओलों ने मेहनत पर पानी फेर दिया. प्रशासन ने कहा कि नुकसान का आकलन करेंगे.

A wedding marquee in a village was damaged
एक गांव में शादी के शामियाने को नुकसान हुआ (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: कुदरत का कहर: कोटा के मंडाना और बूंदी के लाखेरी में ओले गिरे, खेत से मंडी तक फसलों का नुकसान

ग्रामीणों ने बताया कि अचानक बदले मौसम ने गांवों में शादी समारोहों की खुशियों को फीका कर दिया. तेज हवाओं के झोंकों के साथ टैंट, पंडाल और कुर्सियां उड़ गईं. अफरा-तफरी मच गई. कई जगह लोग अपने सामान को बचाने को भागते दिखे.

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