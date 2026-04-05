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कसौली समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि, सफेद हुई सड़कें, 10 डिग्री तक गिरा तापमान

कसौली: पर्यटन क्षेत्र समेत आसपास मौसम ने अचानक करवट बदली है. इससे ठंड में इजाफा हो गया है. रविवार (5 अप्रैल) रात करीब 8:00 बजे बिजली की गड़गड़ाहट के बीच जमकर ओलावृष्टि हुई. ओलावृष्टि का क्रम करीब 20 मिनट तक जारी रहा. इसके बाद सड़कें सफेद हो गई. ओलावृष्टि और हवाओं के कारण क्षेत्र में तापमान 10 डिग्री तक गिरा है. रविवार को कसौली का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था. इससे दिन में थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन बीच-बीच में हवाएं चलती रही, लेकिन रात में बदले मौसम के कारण तापमान घटकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है.

कसौली समेत आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि

हालांकि, ठंडा मौसम में बाहरी राज्यों से आए पर्यटक जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं. जैसे ही रविवार रात को ओलावृष्टि शुरू हुई वैसे ही पर्यटकों ने सफेद सड़कों को कैमरे में कैद किया. ओलावृष्टि इतनी अधिक हुई कि सड़क किनारे जम गईं. वहीं, पर्यटन क्षेत्र कसौली वो आसपास की पहाड़ियों को धुंध ने ढककर रखा. इससे मौसम सुहावना बना रहा. बाहरी राज्यों में इन दोनों हल्की गर्मी होनी शुरू हो गई है. वीकेंड को देखते हुए पर्यटक हिमाचल का रुख करत है. रविवार सुबह भी हजारों की संख्या में पर्यटकों ने कसौली का रुख किया और शाम को खराब हुए मौसम ने पर्यटकों को खूब लुभाया.