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बाड़मेर- चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान से भारी नुकसान: दो बच्चों और वेटरनरी डॉक्टर की मौत, 10 घायल

बाड़मेर में अंधड़ में गिरे कच्चे घर ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर/ चित्तौड़गढ़: बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ समेत विभिन्न जिलों में सोमवार रात आई आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई. तेज हवा और बारिश के चलते कच्चे मकान, टीनशेड और बिजली के पोल धराशायी हो गए. कई जगह पेड़ उखड़ गए और कच्चे मकान की दीवारें ढह गई. कई घरों की टीनशैड और लोहे की चादर उड़ गई. कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. बाड़मेर जिले में अलग-अलग घटनाओं में दो बच्चों और एक वेटरनरी चिकित्सक की मौत हो गई जबकि 8 से 10 लोग घायल हैं. उधर, चित्तौड़गढ़ जिले में चार दिन से जारी आंधी-तूफान ने विद्युत व्यवस्था को बुरी तरह चरमरा दिया. सैकड़ों पोल और दर्जनों ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से जहां बिजली सप्लाई बाधित हुई, वहीं निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ. बाड़मेर जिले के बोला गांव के सबरी नगर में हादसा हुआ. बाड़मेर तहसीलदार हुक्मीचंद ने बताया कि ईंटों से बने कमरे की दीवार ढहने से बोला में 8 वर्षीय खगेंद्र और 3 वर्षीय खुमानाराम मलबे में दब गए.दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि अलग-अलग इलाकों में 6-7 लोग घायल हो गए. आंधी तूफान में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे. पढ़ें: धौलपुर में आंधी-तूफान से बिजली व्यवस्था चरमराई, 125 पोल हुए धराशायी, लाखों का नुकसान डॉक्टर की करंट से मौत: इधर, रीको थाना इलाके के हेड कांस्टेबल गोमाराम ने बताया कि मंगलवार को पशु चिकित्सक चतराराम अपने प्लॉट पर चारदीवारी का काम करा रहे थे. सोमवार रात तूफान में टूट कर गिरी बिजली की लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया. हेड कांस्टेबल गोमाराम के मुताबिक, पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया. शव परिवार को सौंप दिया. मामले की जांच शुरू की गई.