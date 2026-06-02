बाड़मेर- चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान से भारी नुकसान: दो बच्चों और वेटरनरी डॉक्टर की मौत, 10 घायल
प्रदेश के विभिन्न जिलों में अंधड़ ने जनजीवन प्रभावित किया. नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
Published : June 2, 2026 at 6:49 PM IST
बाड़मेर/ चित्तौड़गढ़: बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ समेत विभिन्न जिलों में सोमवार रात आई आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई. तेज हवा और बारिश के चलते कच्चे मकान, टीनशेड और बिजली के पोल धराशायी हो गए. कई जगह पेड़ उखड़ गए और कच्चे मकान की दीवारें ढह गई. कई घरों की टीनशैड और लोहे की चादर उड़ गई. कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. बाड़मेर जिले में अलग-अलग घटनाओं में दो बच्चों और एक वेटरनरी चिकित्सक की मौत हो गई जबकि 8 से 10 लोग घायल हैं. उधर, चित्तौड़गढ़ जिले में चार दिन से जारी आंधी-तूफान ने विद्युत व्यवस्था को बुरी तरह चरमरा दिया. सैकड़ों पोल और दर्जनों ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से जहां बिजली सप्लाई बाधित हुई, वहीं निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ.
बाड़मेर जिले के बोला गांव के सबरी नगर में हादसा हुआ. बाड़मेर तहसीलदार हुक्मीचंद ने बताया कि ईंटों से बने कमरे की दीवार ढहने से बोला में 8 वर्षीय खगेंद्र और 3 वर्षीय खुमानाराम मलबे में दब गए.दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि अलग-अलग इलाकों में 6-7 लोग घायल हो गए. आंधी तूफान में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे.
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डॉक्टर की करंट से मौत: इधर, रीको थाना इलाके के हेड कांस्टेबल गोमाराम ने बताया कि मंगलवार को पशु चिकित्सक चतराराम अपने प्लॉट पर चारदीवारी का काम करा रहे थे. सोमवार रात तूफान में टूट कर गिरी बिजली की लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया. हेड कांस्टेबल गोमाराम के मुताबिक, पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया. शव परिवार को सौंप दिया. मामले की जांच शुरू की गई.
टीनशैड गिरने से पांच घायल: रामसर उपखंड के कंटल का पार पाबूसरिया गांव में तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया. यहां टीनशैड का कमरा गिरने से पिता व पुत्र दब गए. जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग रही महिला के सिर पर लोहे की एंगल गिर गई. तीनों घायलों को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से बाड़मेर रेफर कर दिया गया. गुडीसर में तेज हवाओं के कारण उड़कर गिरे टीनशैड की चपेट में आने से दो युवक घायल हो गए. इनमें से एक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.
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चित्तौड़गढ़ में अंधड़ से भारी नुकसान: उधर, चित्तौड़गढ़ जिले में आंधी-तूफान से गिरे पोल और दर्जनों ट्रांसफार्मर्स की बिजली निगम की टीमें चार दिन से युद्ध स्तर पर मरम्मत में जुटी हैं. करीब 500 विद्युत पोल और करीब 80 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है. जिले में मंगलवार दोपहर तक अधिकांश स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई. अजमेर डिस्कॉम के चित्तौड़गढ़ अधीक्षण अभियंता रामसिंह यादव ने बताया कि जिले में गत चार दिन से लगातार अंधड़ के कारण निगम को नुकसान हुआ. 29 मई से 1 जून तक विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर को नुकसान हुआ. नुकसान का आकलन किया जा रहा है. 29 मई को तेज हवा से 72 पोल टूटकर गिरे. 30 मई को 83, 31 मई को 114 और सोमवार 1 जून को सबसे ज्यादा एक ही दिन में 220 पोल उखड़ गए. चार दिन में कुल 489 पोल गिरने से दर्जनों गांवों की आपूर्ति ठप हो गई. अब तक 80 से अधिक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं.
एक दिन में 72 गांव प्रभावित: 1 जून की रात 72 गांवों की बिजली गुल हो गई थी. 42 गांवों में रात 12 बजे तक आपूर्ति बहाल कर दी गई. शेष गांवों में मंगलवार को विद्युत व्यवस्था सुचारू की गई. जिले में गंगरार और बेगूं क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. 29 मई को 32 गांव, 30 को 26 गांव तथा 31 मई को 37 गांवों की बिजली प्रभावित हुई.