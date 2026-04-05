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राजस्थान का थार बना 'देश का सहारा', जैसलमेर के बागेवाला फील्ड में क्रूड ऑयल का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन

जैसलमेर के जोधपुरी सैंडस्टोन फॉर्मेशन से हेवी क्रूड ऑयल का रिकॉर्ड उत्पादन देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती दे रहा है.

Crude Oil Production in the Bagewala Region
बागेवाला क्षेत्र में क्रूड ऑयल का उत्पादन (Source - Hardeep Puri/x handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 4:14 PM IST

6 Min Read
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जैसलमेर: खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत के लिए भरोसे की एक बड़ी खबर पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल से आई है. जैसलमेर के बागेवाला क्षेत्र में जोधपुरी सैंडस्टोन की परतों के नीचे से निकल रहा हेवी क्रूड आज देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई ताकत दे रहा है. ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अत्याधुनिक तकनीकों के दम पर यहां रिकॉर्ड 1202 बैरल प्रतिदिन उत्पादन हासिल किया है, जो पिछले वर्ष से करीब 70 प्रतिशत अधिक है.

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत के लिए भरोसे की एक सशक्त खबर पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल से उभरी है. जैसलमेर के जोधपुरी सैंडस्टोन फॉर्मेशन से हेवी क्रूड ऑयल का रिकॉर्ड उत्पादन देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती दे रहा है. इस उपलब्धि के केंद्र में है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसने अपने राजस्थान फील्ड में अत्याधुनिक तकनीकों के दम पर उत्पादन का नया मानक स्थापित किया है. वित्त वर्ष 2025–26 में इस फील्ड से 1202 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन दर्ज हुआ. पिछले वर्ष 705 बैरल प्रतिदिन के मुकाबले यह लगभग 70 प्रतिशत की छलांग है. सालाना उत्पादन 32,787 मीट्रिक टन से बढ़कर 43,773 मीट्रिक टन हो गया. यह वृद्धि किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि वैज्ञानिक योजना, सटीक ड्रिलिंग और आधुनिक रिकवरी तकनीकों का प्रतिफल है.

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राजस्थान की प्राचीन अवसादी चट्टान जोधपुरी सैंडस्टोन अपने भीतर अत्यधिक सान्द्र (हाई-विस्कोसिटी) तेल समेटे हुए है. सामान्य परिस्थितियों में यह तेल बहता नहीं, बल्कि चिपका रहता है. यही कारण था कि वर्षों तक यह भंडार सीमित उत्पादन देता रहा. कम्पनी ने इस चुनौती को तकनीक से अवसर में बदला. साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन (CSS) तकनीक यहां गेमचेंजर साबित हुई. भाप के इंजेक्शन से तेल की सान्द्रता घटाई गई, जिससे उसका प्रवाह संभव हुआ. 1991 में खोजे गए इस फील्ड में, लगभग तीन दशक बाद CSS का व्यापक उपयोग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. 19 कुओं में CSS कार्य पिछले वर्ष से 72% अधिक उत्पादन वृद्धि की रीढ़ बना.

फिशबोन ड्रिलिंग और बेयरफुट कम्प्लीशन जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग भारत में हेवी ऑयल के लिए पहली बार किया गया. जटिल भूगर्भीय संरचना के बावजूद 13 नए कुओं की ड्रिलिंग की गई, जो पिछले वर्ष के 9 कुओं से 44% अधिक है. इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटर, मोबाइल बॉयलर, हाइड्रोलिक सकर रॉड पंप (HSRP), थर्मल वेलहेड्स और VITs ने थर्मल EOR को प्रभावी बनाया. डाउनहोल हीटिंग केबल तकनीक का परीक्षण भी उत्साहजनक परिणाम दे रहा है.

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केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपनी ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में ऊर्जा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड को बधाई देते हुए बताया कि कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक दैनिक तेल एवं गैस उत्पादन हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

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यह सफलता जैसलमेर के बागेवाला ऑयल फील्ड से जुड़ी भी है, जहां 200.26 वर्ग किमी क्षेत्र में 52 कुएं हैं और 33 सक्रिय उत्पादन दे रहे हैं. 2017 से यहां हेवी ऑयल उत्पादन जारी है. 2018 में BGW-08 पायलट वेल में CSS के सफल परीक्षण ने भविष्य की दिशा तय की. उत्पादित तेल टैंकरों से ओएनजीसी की मेहसाणा सुविधाओं तक पहुंचता है. वहां से पाइपलाइन द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कोयली रिफाइनरी में परिशोधन होता है. यह सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स, उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने की मजबूत कड़ी है.

  • रिकॉर्ड उत्पादन

-कंपनी: ऑयल इंडिया लिमिटेड (राजस्थान फील्ड)

-वर्तमान उत्पादन: 1202 बैरल प्रतिदिन

-पिछले वर्ष: 705 बैरल प्रतिदिन

-वृद्धि: 70%

  • वार्षिक उत्पादन तुलना

-2024–25: 32,787 मीट्रिक टन

-2025–26: 43,773 मीट्रिक टन

-शुद्ध बढ़ोतरी: 10,986 मीट्रिक टन

  • तकनीक जिसने बदली तस्वीर

-Cyclic Steam Stimulation (CSS) लागू

-CSS कार्य: 19 कुएं (पिछले वर्ष से 72% अधिक)

-फिशबोन ड्रिलिंग व बेयरफुट कम्प्लीशन: पहली बार हेवी ऑयल में उपयोग

  • ड्रिलिंग उपलब्धि

-नए कुएं: 13

-पिछले वर्ष: 9

-वृद्धि: 44%

-कुल कुएं: 52

-सक्रिय उत्पादन: 33

  • फील्ड प्रोफाइल

-फील्ड: बागेवाला, जैसलमेर

-खोज वर्ष: 1991

-उत्पादन प्रारंभ (हेवी ऑयल): 2017

-क्षेत्रफल: 200.26 वर्ग किमी

  • उपयोग हुए आधुनिक उपकरण

-इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटर

-मोबाइल बॉयलर (CSS हेतु)

-HSRP पंप,

-थर्मल वेलहेड्स,

-VITs डाउनहोल हीटिंग केबल (ट्रायल)

  • सप्लाई चेन

-टैंकर से: ONGC मेहसाणा

-पाइपलाइन से: Indian Oil Corporation कोयली रिफाइनरी

  • क्यों अहम है यह उपलब्धि

-हेवी ऑयल, हाई-विस्कोसिटी—पारंपरिक तरीकों से कठिन

-थर्मल EOR से संभव हुआ व्यावसायिक उत्पादन

-ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

ऑयल इंडिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना के अधिकारियों के अनुसार, ऑयल इंडिया लिमिटेड का राजस्थान फील्ड वित्त वर्ष 2025–26 में मजबूती, नवाचार और रणनीतिक विस्तार का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है. पश्चिमी राजस्थान के शुष्क थार क्षेत्र में कंपनी ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है.

खासकर हेवी क्रूड ऑयल के दोहन के क्षेत्र में इस क्षेत्र में पहली बार उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोधपुर सैंडस्टोन, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान मानी जाती है, से हेवी ऑयल के उत्पादन के लिए साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन (CSS) तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया है. इस खोज के करीब 30 वर्ष बाद इस तकनीक का सफल क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है.

डायल्यूएंट इंजेक्शन स्ट्रिंग (DIS) और आर्टिफिशियल लिफ्ट तकनीकों से कोल्ड प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, जिसने CSS जैसे थर्मल उपायों के लिए आधार तैयार किया. यह चरणबद्ध नवाचार आज रिकॉर्ड उत्पादन में बदल चुका है. विशेषज्ञ मानते हैं कि थार में हेवी ऑयल का यह मॉडल देश के अन्य कठिन भंडारों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है. घरेलू उत्पादन बढ़ना, आयात निर्भरता घटाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. रेत, गर्म हवाओं और जटिल चट्टानों के बीच से निकली यह सफलता सिर्फ उत्पादन का आंकड़ा नहीं, बल्कि तकनीक, धैर्य और दूरदर्शिता की जीत है. थार की रेत के नीचे छिपी ऊर्जा आज भारत की आत्मनिर्भरता की लौ को और प्रखर कर रही है.

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