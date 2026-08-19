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अमेठी की जमीन में दबा था सदियों पुराना राज? खुदाई में मिले तांबे के रहस्यमयी गोले, पुरातत्व विभाग ने शुरू की जांच

खुदाई में मिले तांबे के रहस्यमयी गोले ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी : जनपद के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब भवन निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से भारी मात्रा में प्राचीन धातु के संदिग्ध गोले बरामद हुए. यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई. संयुक्त टीम की प्रारंभिक जांच के बाद बुधवार को राज्य पुरातत्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है. खुदाई में मिले तांबे के रहस्यमयी गोले (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भनौली गांव का है. यहां एक भवन निर्माण के लिए खुदाई चल रही थी, तभी मजदूरों का फावड़ा किसी सख्त धातु से टकराया. जब मिट्टी हटाई गई, तो वहां से एक के बाद एक बड़ी संख्या में तांबे के भारी गोले बरामद हुए. प्रत्येक गोले का वजन करीब 8 से 10 किलोग्राम है.