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अमेठी की जमीन में दबा था सदियों पुराना राज? खुदाई में मिले तांबे के रहस्यमयी गोले, पुरातत्व विभाग ने शुरू की जांच

राज्य पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.

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खुदाई में मिले तांबे के रहस्यमयी गोले (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 2:59 PM IST

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अमेठी : जनपद के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब भवन निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से भारी मात्रा में प्राचीन धातु के संदिग्ध गोले बरामद हुए. यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई. संयुक्त टीम की प्रारंभिक जांच के बाद बुधवार को राज्य पुरातत्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है.

खुदाई में मिले तांबे के रहस्यमयी गोले (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भनौली गांव का है. यहां एक भवन निर्माण के लिए खुदाई चल रही थी, तभी मजदूरों का फावड़ा किसी सख्त धातु से टकराया. जब मिट्टी हटाई गई, तो वहां से एक के बाद एक बड़ी संख्या में तांबे के भारी गोले बरामद हुए. प्रत्येक गोले का वजन करीब 8 से 10 किलोग्राम है.

सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉ. मनोज कुमार यादव ने बताया कि भनौली गांव में गोलों के मिलने की सूचना मिली थी. ये तांबे से निर्मित गोले हैं, जिनका उपयोग गोला-बारूद की तरह किया जाता था. इनके ऊपर फ्यूज होल बना हुआ है, इन्हें लटकाकर या फेंककर इस्तेमाल करने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. इन गोलों का व्यास लगभग 60 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है, जबकि इनका वजन 9 से 10 किलोग्राम के आसपास है.

सहायक पुरातत्व अधिकारी ने यह भी बताया कि इन गोलों में पैटीना का आवरण चढ़ा हुआ है. प्रथम दृष्टया ये तांबे के बने ऐतिहासिक गोले प्रतीत हो रहे हैं, जिनका उपयोग गोला-बारूद (तोप के गोले या प्राचीन बारूदी हथियारों) की तरह किया जाता था. ये भवन निर्माण की खुदाई के दौरान जमीन के मालिक को ये मिले थे. फिलहाल प्रशासन की निगरानी में काम आगे बढ़ाया जा रहा है. अब आगे की खुदाई और शोध शासन और विभाग के निर्देशों के आधार पर की जाएगी.

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