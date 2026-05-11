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'कागजों में स्वर्ग, धरातल पर नरक!' मेरठ: वार्ड-6 की बदहाली पर फूटा पार्षद का गुस्सा, कमिश्नरी पर धरना

पार्षद ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर वार्ड की गंभीर समस्याओं के समाधान की मांग की है. ( ETV Bharat )

​सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है. आरोप है कि आधे से ज्यादा कर्मचारी केवल बाईपास और दिल्ली रोड को चमकाने में लगे रहते हैं, जबकि गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं और नालियां पूरी तरह जाम हैं. इससे बीमारियों और महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है.

​पार्षद प्रशांत कसाना द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार, वार्ड-06 का क्षेत्रफल लगभग 20 से 25 वर्ग किलोमीटर है, जो नगर निगम के सभी वार्डों में सबसे बड़ा है. यहाँ की आबादी करीब 30 से 50 हजार है, लेकिन सफाई के नाम पर मात्र 30 कर्मचारी तैनात हैं.

मेरठ नगर निगम के वार्ड नंबर-6 की बदहाली से त्रस्त होकर पार्षद प्रशांत कसाना ने सोमवार को (ETV Bharat)

पार्षद ने मंडलायुक्त (कमिश्नर) और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर वार्ड की गंभीर समस्याओं के समाधान की मांग की है.

​मेरठ: नगर निगम के दावों और धरातल की हकीकत के बीच की खाई अब सड़कों पर नजर आने लगी है. मेरठ नगर निगम के वार्ड नंबर-06 की बदहाली से त्रस्त होकर पार्षद प्रशांत कसाना ने सोमवार को अपने सैकड़ों समर्थकों और स्थानीय निवासियों के साथ कमिश्नरी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया.

​डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन फेल

BVG कंपनी की ओर से पूरे वार्ड के लिए मात्र 3 गाड़ियां दी गई हैं. नतीजा यह है कि सप्ताह में एक बार भी मोहल्लों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुँच रही.

सुंदरा उर्फ पुठा और डूँगरावली मोहल्लों में बंदरों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है. वार्ड के अधिकांश रास्ते अभी भी कच्चे हैं और जलभराव की समस्या से ग्रस्त हैं. तत्काल नाली और सड़क निर्माण की मांग की गई है.

​प्रदर्शन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्षद प्रशांत कसाना ने तीखे तेवर अपनाए.

उन्होंने कहा ​"नगर निगम के अधिकारी सिर्फ कागजों में सफाई कर रहे हैं. रेपिड रेल कॉरिडोर के आसपास के गांवों को स्वर्ग बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कमिश्नर साहब एक बार मौके पर चलकर निरीक्षण करें तो हकीकत सामने आ जाएगी. हम 5-7 बार लिखित ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूँ नहीं रेंग रही. न नगर आयुक्त सुन रहे हैं, न मेयर साहब और न ही कोई डॉक्टर (स्वास्थ्य अधिकारी)"

​बंदरों की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा​ "बंदरों के आतंक को लेकर मैंने पहले भी कमिश्नर साहब से शिकायत की थी, उन्होंने DFO को फोन भी किया था. लेकिन विभाग अब इसे नगर निगम और वन विभाग के बीच का मामला बताकर टाल रहा है. आज हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमें सफाई, कूड़े की गाड़ियां और बंदरों को पकड़ने के लिए लिखित में ठोस आश्वासन मिलेगा."

पार्षद और उनके साथ आए वार्ड वासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई और बुनियादी ढांचों (सड़क-नाली) पर काम शुरू नहीं हुआ, तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे. फिलहाल, कमिश्नरी कार्यालय से आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए हैं, लेकिन नगर निगम की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.