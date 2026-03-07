ETV Bharat / state

राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर, कई शहरों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री को पार कर गया है.

तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा
मौसम विभाग, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 4:03 PM IST

जयपुर: राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है. 7 मार्च को जारी मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण कई शहरों में लोगों को गर्मी का असर महसूस होने लगा है.

फतेहपुर में तापमान में तेजी से बदलाव देखने को मिला है. यहां सुबह का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी से परेशानी होने लगी है और दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही भी कम नजर आने लगी है.

कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर: राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है. 6 मार्च को प्रदेश के 22 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया. सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर में 38.0 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा पिलानी में 37.7, बाड़मेर और चूरू में 37.6, वनस्थली में 37.2 और फतेहपुर में 37.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. बीकानेर में 36.9, लूणकरणसर में 36.8, दौसा में 36.6 और श्रीगंगानगर में 36.5 डिग्री तापमान रहा.

वहीं, जोधपुर शहर में 36.3 और राजधानी जयपुर में 36.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. नागौर और झुंझुनू में 35.8, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 35.7, डबोक में 35.6, करौली और प्रतापगढ़ में 35.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, अजमेर और कोटा में 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ. कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 9 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया है, जबकि रात के तापमान में भी 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में ही इतनी तेज गर्मी का असर असामान्य माना जा रहा है. आमतौर पर मार्च में तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन इस बार शुरुआती दिनों में ही कई इलाकों में पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मार्च तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. पिछले सात वर्षों में मार्च के शुरुआती दिनों में इतनी गर्मी कम ही देखने को मिली है.

खेती पर पड़ सकता है असर: तेजी से बढ़ती गर्मी का असर खेती पर भी पड़ सकता है. कृषि विशेषज्ञ शरद शर्मा के अनुसार इस समय राजस्थान में गेहूं, चना, सरसों और जीरा जैसी रबी फसलें अंतिम चरण में हैं. तापमान ज्यादा बढ़ने से गेहूं में दाने भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे दाने छोटे रह सकते हैं. वहीं, चना और सरसों में फूल और फल बनने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है. अधिक तापमान के कारण मिट्टी की नमी तेजी से कम होती है, जिससे खेतों में बार-बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है और किसानों की लागत बढ़ सकती है. तापमान में अचानक बदलाव से कुछ फसलों में कीट और रोग का खतरा भी बढ़ सकता है.

पशु-पक्षियों और वन्यजीवों पर भी असर: वन्य जीव विशेषज्ञ सूरज सोनी के अनुसार मार्च में ही गर्मी बढ़ने का असर पशु-पक्षियों और वन्यजीवों पर भी पड़ सकता है. अधिक तापमान के कारण गाय-भैंस जैसे पशुओं में हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिससे दूध उत्पादन कम होने की आशंका रहती है. ग्रामीण और वन क्षेत्रों में पानी के स्रोत जल्दी सूखने लगते हैं, जिससे पशु-पक्षियों के लिए पानी की समस्या पैदा हो सकती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण पक्षियों को भोजन और पानी ढूंढने में भी मुश्किल होती है. वहीं वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर भी आ सकते हैं.

आम लोगों के लिए भी चुनौती: फिजिशियन डॉक्टर अशोक गर्ग के अनुसार मार्च में ही तेज गर्मी बढ़ने से आम लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ने लगा है. दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. डॉक्टर गर्ग के अनुसार इस मौसम में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी जा रही है.

आगे मौसम का क्या संकेत: मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि मार्च के पहले दो सप्ताह में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यदि यही स्थिति बनी रही, तो इस साल प्रदेश में हीट वेव की स्थिति सामान्य से पहले बनने की संभावना भी बढ़ सकती है. इसलिए किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को अभी से गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी जा रही है.

कुल मिलाकर, मार्च की शुरुआत में ही बढ़ता तापमान केवल मौसम में बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि इसका असर खेती, पशुपालन, पर्यावरण और आम जनजीवन पर भी पड़ सकता है. आने वाले दिनों में यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी की स्थिति और गंभीर हो सकती है.

संपादक की पसंद

