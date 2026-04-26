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गाजियाबाद: सरकारी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड तैयार, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है. भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है. आमतौर पर लोग भीषण गर्मी के समय बाहर निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं. बढ़ती गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा हीट वेव एडवाइजरी जारी की गई है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड तैयार किए हैं.

गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में 15 बेड का हीट वेव वार्ड तैयार किया गया है जबकि जिला संयुक्त अस्पताल में 6 बेड का हीट वेव वार्ड बनाया गया है. इसके अतिरिक्त जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 50 बेड वाले अस्पतालों में भी तीन-तीन बेड के हीट वेव वार्ड तैयार किए गए हैं. बढ़ती गर्मी के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है.

डॉ राकेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एमएमजी अस्पताल (ETV Bharat)

सरकारी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड तैयार: जिला एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. अस्पताल में विशेष हीट वेव बोर्ड बनाया गया है. हीट वेव बोर्ड में कोल्ड रूम भी बनाया गया है. गर्मी बढ़ने के बाद उल्टी, चक्कर आना, तेज बुखार आदि मरीजों की संख्या बढ़ी है. हीट वेव से संबंधित मरीजों के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए हीट वेव वार्ड में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है.