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गर्मी में हीटवेव से ऐसे करें बचाव, लिक्विड डाइट से शरीर को रखें हाइड्रेट, इन टिप्स को करें फॉलो

पंचकूला: भले ही इन दिनों मौसम लगातार करवट ले रहा हो. लेकिन इस साल गर्मी के सीजन ने निर्धारित समय से कुछ पहले दस्तक दे दी है. नतीजतन, आगामी दिनों में जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए कुछ शारीरिक चुनौतियां भी खड़ी होंगी. बढ़ती गर्मी से बचाव रखते हुए अच्छा स्वास्थ्य कैसे पाएं, खान-पान में क्या बदलाव करें और क्या सावधानियां जरूरी हैं. यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने पंचकूला सिविल अस्पताल के डॉक्टर गिरीश बंसल से बातचीत की.

12 वर्ष तक के बच्चों को धूप से बचाएं: डॉ. गिरीश बंसल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "भले ही बेमौसम बरसात से मौसम हल्का ठंडा हुआ है, लेकिन इससे सर्दी-जुकाम और बुखार का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, गर्मी कुछ पहले जरूर आ गई हैं. ऐसे में आगामी दिनों में तापमान अधिक बढ़ेगा. नतीजतन 12 वर्ष तक के बच्चों को धूप और तपिश के पिक टाइम में बचाना जरूरी रहता है. इस उम्र के बच्चों को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक धूप से बचाए रखना जरूरी है."

खान-पान में लिक्विड डाइट बढ़ाएं: खान-पान को लेकर डॉ गिरीश बंसल ने कहा कि, "खान-पान में भी कुछ बदलाव करना जरूरी है, जैसे की शुद्ध पेयजल (प्यूरीफाइड वॉटर) अधिक लें. साथ ही नींबू पानी और ओआरएस जरूर लें. इसके अलावा बच्चों की डाइट में फल (फ्रूट्स) की मात्रा बढ़ाना भी जरूरी है."

लिक्विड डाइट से शरीर को रखें हाइड्रेट (ETV Bharat)

धूप में टोपी और सनग्लास पहनें: डॉक्टर बंसल ने आगे ने कहा कि, "12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को स्कूल या प्रैक्टिस के दौरान खेलना होता है, जिसके चलते उन्हें धूप से बचाव के लिए सिर पर टोपी पहननी चाहिए. साथ ही अपने साथ पानी की बोतल रखें, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी पिया जा सके. शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखना और पानी की कमी को समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है. यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों को पहुंचाने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जरूरी है."

गर्भवती महिलाएं सावधानी रखें: गर्भवती महिलाओं के लिए डॉ. गिरीश बंसल ने बताया कि, "गर्भवती महिलाएं अपने और गर्भ में पल रहे बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और हाइड्रेट रहने के लिए अधिक पानी पीएं. लस्सी और ओआरएस का सेवन अधिक करें. यदि मजबूरन धूप में निकलना पड़ रहा है तो ऐसे में सिर पर टोपी पहनें और सनग्लास का इस्तेमाल जरूर करें. साथ ही लू से अपना बचाव करें और कहीं खुले में कुछ देर रूकना जरूरी हो तो पेड़ की छांव का सहारा लें. हीटवेव/हिटस्ट्रोक से बचाव रखना अत्यधिक जरूरी है."

गर्मी में स्किन एलर्जी से बचाव को सावधानी: डॉ. गिरीश बंसल ने आगे बताया कि, "जिन लोगों को गर्मियों में स्किन एलर्जी का खतरा अधिक रहता है, उन्हें अपने चेहरे और बाजू कपड़े (स्काफ) से ढकनें चाहिए. साइकिल/स्कूटर या फिर फोर व्हीलर में भी अधिक गर्मी में ग्लव्स पहनना जरूरी है. साथ ही अधिक एसपीएफ वाले सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे हीटबर्न या सनबर्न की खतरा काफी कम हो जाता है."