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दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, जाने कब मिलेगी राहत, कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 27 मई को तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है,

दिल्ली-NCR मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR मौसम अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 8:41 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा हुआ पड़ा है. दिल्ली, राजस्थान, यूपी कई हिस्से आग उगलती गर्मी से तप रहे है. इस बीच मंगलवार को भी तेज धूप में दिल्ली वासियों का हाल बेहाल रहा. सुबह ही तेज धूप निकल गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ और भी तल्ख होती गई.

अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 26.8 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर 57 से 14 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया. 44.8 डिग्री तापमान के साथ आयानगर दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा.

आज के मौसम का हालदिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिन तक गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 27 मई को तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, हालांकि 28 मई से मौसम करवट ले सकता है. गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 29 मई को तापमान में 6 से 7 डिग्री तक गिरावट आ सकती है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
दिल्ली के इलाकों का तापमान
दिल्ली के इलाकों का तापमान (ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 139 और नोएडा में 132 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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