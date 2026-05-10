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प्रदेश में कई जगहों पर हीट वेव: बाड़मेर में सबसे ज्यादा तपिश, 11 और 12 मई को इन इलाकों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज होने की संभावना है.

The Sun Shows Its Fierce Side
सूरज ने दिखाए तेवर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 3:07 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में कई जगह पर हीट वेव का दौर देखने को मिल रहा है. अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाड़मेर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. भीषण गर्मी में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 11 और 12 मई को कई जगहों पर मौसम बदलने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई है.

यहां होगी बारिश: जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा. कहीं–कहीं पर हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 और 12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं–कहीं पर आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है. शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज होने की संभावना है.

Tourists standing in shade at Amer Palace due to heat
तेज धूप के चलते आमेर महल में छाया में खड़े पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)

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अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 40.2, भीलवाड़ा में 40.9, वनस्थली में 39.2, अलवर में 38.2, जयपुर में 39, पिलानी में 37.2, सीकर में 37.5, कोटा में 40.4, चित्तौड़गढ़ में 43.8, डबोक में 41, बाड़मेर में 45.7, पाली में 40.8, जैसलमेर में 45 और जोधपुर में 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं फलौदी में 44.8, बीकानेर में 42.2, चूरू में 39.4, श्रीगंगानगर में 41, धौलपुर में 40, नागौर में 40.5, हनुमानगढ़ में 37, जालौर में 41.1, सिरोही में 39.4, सवाई माधोपुर में 40.1, फतेहपुर में 38.7 और करौली में 38.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

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येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 11 मई को बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी समेत अन्य जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 11 मई को झुंझुनू, खैरथल- तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है.

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