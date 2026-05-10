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प्रदेश में कई जगहों पर हीट वेव: बाड़मेर में सबसे ज्यादा तपिश, 11 और 12 मई को इन इलाकों में होगी बारिश

सूरज ने दिखाए तेवर ( ETV Bharat Jaipur )