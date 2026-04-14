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हांसी में गर्मी का सितम, तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, लोग राहत के लिए कर रहे ये उपाय

हांसी में गर्मी सितम ढा रहा है. तापमान 37°C तक पहुंच गया है. लोग राहत के लिए अलग-अलग उपाय कर रहे हैं.

Heatwave in Hansi
गर्मी का सितम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 3:35 PM IST

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हांसी: हांसी में इस साल का सबसे गर्म दिन देखा गया, जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है. तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को तेज़ गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है. दिन में तेज़ धूप और गर्म हवाओं के साथ रात के तापमान में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है.

Heatwave in Hansi
तरबूज बना गर्मी का सहारा (ETV Bharat)

तरबूज बना गर्मी का सहारा: गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरबूज का सहारा ले रहे हैं. इस मौसम में तरबूज को न केवल गर्मी से बचने का उपाय माना जाता है, बल्कि यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी बहुत फायदेमंद है. गर्मी की वजह से तरबूज ज्यादा बिक रहा है. लोग ठेलों पर रुककर इसे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं. तरबूज बेच रहे सोनू ने कहा कि, "तरबूज में पानी की भरपूर मात्रा होती है, जिससे शरीर में ताजगी बनी रहती है और शरीर की जलन भी कम होती है. गर्मी के मौसम में लोग अधिकतर तरबूज ही खाते हैं, क्योंकि यह ताजगी और ठंडक देने वाला फल है."

हांसी में गर्मी का सितम (ETV Bharat)

लोग कर रहे गर्मी से बचने के उपाय: हांसी निवासी सूरजमल ने कहा कि, "इस साल की गर्मी को सबसे ज्यादा है. गर्मी से बचने के लिए मैंने सिर पर कपड़ा बांध रखा है. यह थोड़ी राहत देती है. लोग गर्मी से बचने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं." वहीं, स्थानीय राजेश कुमार ने कहा, "गर्मी की वजह से अभी तरबूज खरीदा है. घर के काम से बाहर आया था, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए तरबूज खरीदने का मन किया. लोग घर के बाहर काम करते समय भी इस फल का सेवन करने लगे हैं, ताकि शरीर ठंडा रहे और हाइड्रेटेड रहे."

बता दें कि गर्मी से बचने के लिए हांसी के लोग ठंडे पेय पदार्थों के साथ-साथ हल्के रंग के कपड़े पहनने और अधिक पानी पीने की सलाह देते हैं. इसके अलावा हांसी के बाजार में तरबूज के साथ-साथ खीरे और अन्य ताजे फल भी बिक रहे हैं, जो गर्मी में शरीर को राहत देते हैं.

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